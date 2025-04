ทรัมป์ขึ้นภาษีทั่วโลกตอบโต้ “เอาเปรียบสหรัฐ” ไทยจะรับมืออย่างไร

CGTN / MGR Online:

เวทีเสวนาเรื่อง "นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อความร่วมมือในเอเชีย แปซิฟิก" (US Foreign Policy and its Implications on Asia-Pacific Cooperation) ได้รับความสนใจอย่างมากในการประชุม “ป๋ออ๋าว ฟอรั่ม” ที่ประเทศจีนนายคาลอส มิเกล กูแตเรส อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในนโยบายของสหรัฐฯ แต่ในยุคของนายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับละทิ้งความร่วมมือ และหันไปกดดันประเทศคู่ค้า โดยอ้างว่าจะทำให้ “อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง”ศาสตราจารย์ เจฟฟรีย์ แซกส์ แห่งมหาวิทยาโคลัมเบีย ในสหรัฐฯ วิจารณ์ว่า นโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ ทรัมป์เป็นเรื่องที่ “โง่เขลา” สิ้นดีนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ บีบบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเลือกว่าจะอ่อนข้อให้กับสหรัฐฯ หรือจะเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐฯ ทั้ง ๆ ที่ประเทศต่าง ๆ ไม่ต้องการจะเลือกข้าง ซึ่งนโยบายโดดเดี่ยวตัวเอง กดดันประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ จะทำให้หลายประเทศหันไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศจีนมากขึ้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า ประเทศต่างๆ ควรร่วมมือกันมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าพหุภาคี เช่น RCEP,CPTPP เพื่อลดกระทบจากมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ประเทศต่าง ๆ ควรรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาหรือใช้มาตรการร่วมกันเพื่อตอบโต้สหรัฐฯคิชอร์ มามูบานี ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า จีนและสิงคโปร์มีความร่วมมือกันในหลายด้าน เช่น เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะลดการพึ่งพาสหรัฐฯได้เฮลวิก สมิทธ์ กลินซ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยูโรเอเชีย กล่าวว่า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน จำเป็นต้องกลับมาประชับความสัมพันธ์กัน เพื่อลดผลกระทบจากนโยบายของนายทรัมป์ ทั้ง ๆ ที่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นชาติพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯโจว เหวินจ้ง อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนไม่กังวลกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ เพราะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกว่า 140 ประเทศทั่วโลกชุย เทียนข่าย อดีตทูตจีนประจำสหรัฐฯ กล่าวว่า บรรดาประเทศในเอเชียแปซิฟิกรับมือได้ดี เพราะเคารพซึ่งกันและกัน รักษาความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันได้ รวมถึงใช้วิธีการสันติเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่มีระหว่างกันผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ บอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่เกาหลีใต้จะเลือกข้างระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และหลาย ๆ ประเทศก็คงมีท่าทีแบบเดียวกันในขณะที่สหรัฐฯ เล่นเกมภูมิรัฐศาสตร์ และกดดันประเทศอื่น ๆ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่า “เอาเปรียบสหรัฐฯ” แต่หากมองไปยังท้องทะเลที่กว้างขวางของตำบลป๋ออ๋าว ซึ่งเป็นที่จัดการประชุมครั้งนี้ ก็จะประจักษ์ชัดว่า โลกใบนี้กว้างใหญ่มากพอที่ทุกประเทศจะอยู่ร่วมกัน และแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันได้.