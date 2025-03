จีนเตือนฟิลิปปินส์ “อย่าเสี้ยมชาวประมงเป็นเหยื่อความขัดแย้ง”

CGTN / MGR Online:

จีนแสดงท่าทีตอบโต้ฟิลิปปินส์ที่ปลุกกระแสอธิปไตย ยุยงให้ชาวประมงเข้าร่วมในความขัดแย้ง ในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้

อ่านประกอบ :“ชาวประมงเสี่ยงชีวิตเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เหมือนกับหน่วยยามฝั่งที่ต้องส่งอาหารไปให้ทหารเรือที่ประจำการในทะเลฟิลิปปินส์ ภารกิจนี้เป็นการเสียสละและความรักที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องวิถีชีวิตของพวกเรา” Baby Ruth Villarama ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง "Food Delivery: Fresh from the West Philippine Sea." บอกว่า ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าเรื่องของอธิปไตยไม่ได้เป็นแค่ประเด็นทางการเมือง แต่ว่าเกี่ยวข้องกับชาวฟิลิปปินส์ทุกคนจีนตอบโต้สารคดีของฟิลิปปินส์เรื่องนี้ว่า ชักนำชาวฟิลิปปินส์ให้ตกเป็นเหยื่อ เพราะถึงแม้จะเป็นความจริงว่า เรื่องของอธิปไตยไม่ได้เป็นแค่ประเด็นทางการเมือง แต่ประชาชนไม่ควรจะถูกปลุกปั่นด้วยกระแสเรื่องอธิปไตย เพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองจีนอ้างว่า พื้นที่ “ทะเลจีนใต้” หรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่า “ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก” ไม่มีประเด็นเรื่องอธิปไตย เพราะจีนครอบครองและถือสิทธิ์ในเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง(ค.ศ.618-907) โดยที่ฟิลิปปินส์ไม่เคยอ้างสิทธิ์ในพื้นที่จนถึงช่วงทศวรรษ 1970แม้แต่ในบันทึกของชาติตะวันตกก็ยอมรับไว้ในหนังสือเรื่อง "The History and Sovereignty of the South China Sea islands ของ Anthony Carty ที่อยู่ในห้องสมุดของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสตั้งแต่ทศวรรษ 1880- ปลาย1970 โดยบรรดานักกฎหมายของทั้ง 2 ชาติ ก็ยอมรับว่า หมู่เกาะซีซาและหนานซาในทะเลจีนใต้เป็นของจีนโดยชอบธรรมจีนระบุว่า นักการเมืองของฟิลิปปินส์ปลุกปั่นเรื่องพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ และใช้ท่าทีแข็งกร้าวเพื่อต่อต้านจีน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง หรือไม่ก็เพื่อสนองความต้องการของสหรัฐฯ โดยในสมัยของประธานาธิบดีมากอส จูเนียร์กระแสต่อต้านจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากการกระทำเช่นนี้ทำให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เสียโอกาสมากมาย เพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งต้องการสร้างเกษตรกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งฟิลิปปินส์สามารถได้ประโยชน์จากจีนนักการเมืองฟิลิปปินส์มองเห็นผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน การอ้างถึงภารกิจจัดส่งอาหารให้กับทหารในพื้นที่พิพาท แท้จริงแล้วช่วยปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมายของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ว่าเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ สารคดีเรื่องดังกล่าวมุ่งที่จะปลุกกระแสชาตินิยมสุดขั้ว ตามแนวทางของรัฐบาลฟิลิปปินส์จีนเตือนว่า สารคดีที่ฟิลิปปินส์เผยแพร่อยู่นั้น แทนที่จะเป็นงานศิลปะ แต่กลับเป็นเครื่องมือทางการเมือง ที่ปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ชาวฟิลิปปินส์รักชาติเหมือนกับที่ชาวจีนรักชาติ และประชาชนทั้งสองชาติก็ควรจะปกป้องอธิปไตยของชาติตน แต่ว่าฟิลิปปินส์กำลังสร้างข้ออ้างผิดๆ ว่า การส่งอาหารให้กับทหารที่ประจำการในพื้นที่พิพาทเท่ากับการอ้างสิทธิ์อธิปไตยในพื้นที่ด้วย โดยจงใจบิดเบือนความเป็นจริงของสถานการณ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ พร้อมยกย่องว่าการกระทำของฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะและน่านน้ำที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะต้องต่อต้านจีน เอาชนะจีนให้ได้จีนเตือนว่า นี่เป็นการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่ง ไม่ใช่หน้าที่ของชาวประมงที่จะพลีชีพเพื่อนักการเมืองฟิลิปปินส์ ชาวประมงไม่ควรถูกปลุกปั่นให้ผู้ยั่วยุให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับจีน หน้าที่ของชาวประมงคือการจับปลา และหาอาหารให้กับครอบครัวอย่างปลอดภัย พวกเขาไม่ควรถูกเสี้ยมให้เป็นเหยื่อของความขัดแย้ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหาเลี้ยงชีพของตัวเองเลย.