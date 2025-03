อย่างกับละคร! นักธุรกิจจีนถูกพี่เลี้ยงเด็กฆ่าตาย หลังโดนหลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคืนดีกับอดีตภรรยา

อย่ามาเล่นกับใจ! เรื่องราวของนายเซี่ย เจ้าของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่ง ที่ตั้งใจวางแผนหลอกใช้พี่เลี้ยงลูกเป็นเครื่องมือ ทำให้อดีตภรรยาที่หย่าร้างกันไป เกิดหึงหวงและจะได้กลับมาคืนดีกัน สุดท้ายก็จบลงด้วยความตาย





อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยอีโก้ เย่อหยิ่ง ไม่ฟังใคร จนมีปากเสียงกับภรรยาอยู่บ่อยครั้ง และนำไปสู่การหย่าร้าง

ด้านหลี่สารภาพกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่า เธอตั้งใจที่จะ "สั่งสอน" นายเซี่ยเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเขาเลย

นายเซี่ยได้รู้จักกับนางเหอ อดีตภรรยาของเขาตั้งแต่ในช่วงเรียนปริญญาตรี ก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงคบหากันหลังเรียนจบ จากนั้นก็แต่งงานและมีลูกสาวด้วยกัน 1 คนตัวนายเซี่ยได้รับสิทธิในการดูแลลูก และจ้างพี่เลี้ยงแซ่หลี่มาคอยดูแล ซึ่งหลี่ก็ทุ่มเททำงานทุกอย่างด้วยความเอาใจใส่นายเซี่ยคิดที่จะคืนดีกับอดีตภรรยาอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อยากเสียฟอร์ม รวมถึงไม่อยากให้อำนาจความเป็นหัวหน้าครอบครัวดูลดน้อยลงไป เขาจึงวางแผนใช้หลี่ ทำให้อดีตภรรยาหึงหวงด้านหลี่ ซึ่งมาจากชนบท พอเห็นเจ้านายผู้ร่ำรวย ดูเหมือนมีใจให้ ก็ยินดีเป็นอย่างมาก เธออยากมีชีวิตที่ดีมาโดยตลอด เลยมองว่า นี่เป็นโอกาสทองที่จะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสองสนิทสนมและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ต่อมานายเซียก็เริ่มปฏิบัติการสร้างความหึงหวง อวดความหวานผ่านโซเชียล ทั้งยังให้เพื่อนบ้านช่วยกระจายข่าวให้อดีตภรรยารับรู้ แถมแสร้งทำเป็นอินเลิฟ แสดงความรักที่มีต่อหลี่อย่างเปิดเผยทุกครั้งที่อดีตภรรยาอยู่ใกล้ๆยิ่งไปกว่านั้น นายเซี่ยถึงกับลงทุนขอหลี่แต่งงาน พวกเขาได้ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยกัน โดยระหว่างนั้น นายเซี่ยได้ให้ลูกสาวใช้สมาร์ทวอทช์แชร์โลเกชันให้นางเหอ ล่อลวงเธอให้มาเห็นภาพบาดตาบาดใจ เพิ่มความหึงหวงให้มากขึ้นแม้ว่านายเซี่ยจะชดเชยด้วยการให้เงินหลี่ แต่เพราะความเสียใจ โกรธแค้นที่ถูกหลอก เธอจึงร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องที่มีประวัติอาชญากรรมในข้อหาลักทรัพย์ ล้างแค้นโดยในเย็นวันหนึ่ง หลังจากที่นายเซียะกลับบ้าน ก็ถูกลูกพี่ลูกน้องของหลี่ใช้ไม้ฟาดล้มลงไปกองกับพื้น จากนั้นหลี่ก็เข้ามาแทงนายเซี่ย จนบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ หลี่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของเธอถูกตัดสินจำคุก 11 ปี“ถ้านายเซี่ยต้องการคืนดีกับอดีตภรรยา ทำไมเขาไม่คุยกับเธอตรงๆ ไปเลย ทำไมต้องวางแผนทำอะไรที่ไม่จำเป็นแบบนี้ด้วย” และ “ผู้ชายคนนี้อำมหิตมาก ชีวิตของพี่เลี้ยงเป็นแค่เกมสำหรับเขาเท่านั้นเหรอ?”ที่มา : China businessman killed by nanny after using her to make ex jealous in bid for reunion (SCMP)