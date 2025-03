ไม่กล้ามีแฟนแล้ว! หนุ่มจีนกว่า 36 คน ถูกสาวคนเดียวกันหลอกให้ซื้อแฟลต ที่แท้หวังสิ่งนี้...

ทั้งนี้ คาดว่าหลิวเจียทำอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และทำไปเพื่อรับค่าคอมมิชชัน

โดยเหยื่อรายหนึ่งที่ชื่อว่า "อาเทา" บอกว่าในเดือน มี.ค.ของปีที่แล้ว เขาพบกับสาววัย 30 ปี ที่ชื่อ "หลิวเจีย" บนแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์อาเทา กล่าวเขาตกหลุมรักเธออย่างรวดเร็ว และหลังจากคบหากันได้เพียง 1 เดือน พวกเขาก็เริ่มคุยกันเรื่องแต่งงานหลิวเจียบอกอาเทาว่า เขาต้องซื้อบ้าน แล้วเธอจะไปพบพ่อแม่ของเขา ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันเธอแนะนำแฟลต 2 แห่งในเมืองฮุ่ยโจว ซึ่งห่างจากเซินเจิ้นประมาณ 90 กม. และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาเทารีบซื้อ เธอถึงขนาดเสนอที่จะช่วยออกเงินจ่ายค่าวางดาวน์จำนวน 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) ให้แถมช่วงนั้นผู้พัฒนาโครงการแฟลตดังกล่าวยังมีการลดแลก แจก แถม เสนอส่วนลด 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) ให้ผู้ซื้อด้วยข้อเสนอดีๆ ที่ดูเหมาะเจาะแบบนี้ ทำให้อาเทาตกลงซื้อแฟลตตามที่หลิวเจียต้องการ แต่พอให้เซ็นรับว่าเธอเป็นเจ้าของด้วย เธอกลับปฏิเสธ และเมื่อดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้น หลิวเจียก็ตัดขาดและบล็อกช่องทางติดต่อกับอาเทาทุกทางความสัมพันธ์ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้เขาต้องแบกรับหนี้สิน รวมถึงภาระต่างๆ ทั้งผ่อนค่าแฟลตที่ไปกู้มา เดือนละ 4,100 หยวน (ประมาณ 20,500 บาท) ค่าเช่าบ้านในเซินเจิ้นและค่าเลี้ยงดูพ่อแม่อาเทากล่าวขณะเดียวกัน เหยื่ออีกรายก็เปิดเผยว่า เขาโดนแบบนี้เหมือนกัน “หลังจากซื้อบ้านแล้ว หลิวเจียปฏิเสธที่จะพบผมโดยอ้างว่ายุ่ง” “เธอบล็อกไม่ให้ผมโทร.หาเธอและลบผมออกจากรายชื่อติดต่อ”เบื้องต้นมีผู้ชาย 36 คน ที่ถูกหลิวเจียหลอก ซึ่งทุกคนล้วนอยู่ในช่วงวัยเลข 3 และทำงานในนครเซินเจิ้น โดยพวกเขาทั้งหมดคบกับเธอเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น"หลิวเจียควรเป็นสุดยอดนายหน้าอสังหาฯ ฮ่าๆ" และ “ผู้ชายพวกนี้ประมาทเกินไป พวกเขาไว้ใจคนที่รู้จักกันเพียงเดือนเดียว”ที่มา : 36 men in China buy ‘love nest’ with US$140,000 mortgage, then realise they have same lover (SCMP)