แค้นจัด! หมอดูถูกแฟนสาวสุดโหด วางยาพิษในยาแก้ไอและกางเกงใน จนเนื้อเน่าดับสลด

เรื่องราวของนายโจว หมอดูจากหนานชง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ที่เคยทำนายดวงชะตาตัวเอง ว่าจะเสียชีวิตตอนวัย 50 และสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจริงๆ









อย่างไรก็ตาม จิงเชื่อว่านายโจวเป็นคนทำลายชีวิตของเธอ จึงเริ่มปฏิบัติการชำระแค้น โดย พ.ค.2017 หลังจากศึกษาเกี่ยวกับอันตรายของพาราควอต จิงก็จัดการผสมพาราควอตลงไปในยาแก้ไอ และนำกางเกงใน 4 ตัวไปแช่พาราควอต ก่อนมอบเป็นของขวัญให้นายโจว

ท้ายที่สุด ในเดือน ก.ย.2024 จิงก็ถูกตัดสินจำคุก 14 ปี ในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนา แม้เธอจะพยายามแก้ตัวและยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลก็ปฏิเสธคำร้องและยืนตามคำตัดสินเดิม





โดยในเดือน พ.ค.2017 ก่อนจะถึงวันเกิดครบ 60 ปี นายโจวก็เกิดป่วยหนักและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแม้ว่าแพทย์จะพยายามรักษาและยื้อชีวิตเขา แต่สุดท้ายนายโจวก็เสียชีวิต โดยจากการสอบสวนพบว่านายโจวเสียชีวิตจากสารเคมีกำจัดวัชพืช ที่มีพิษร้ายแรง ออกฤทธิ์เร็วและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลายประเทศทั่วโลกจึงแบนการใช้พาราควอตภายหลังครอบครัวของนายโจวได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ เพราะสงสัยว่า นายโจวอาจถูกฆาตกรรม เนื่องจากลูกสาวของเขาพบสารพิษปนอยู่ในยาแก้ไอของนายโจวหลังจากการสืบสวน เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแซ่จิง โดยในปี 2011 แม่ของจิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เธอได้ขอความช่วยเหลือจากนายโจว โดยหวังว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือแม่ของเธอได้ต่อมาทั้งสองก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กัน จนจิงตั้งครรภ์ ทว่านายโจวกลับบังคับให้เธอทำแท้งหลายต่อหลายครั้ง พอจิงขอให้นายโจวแต่งงานกับเธอ ก็ถูกปฏิเสธ หนำซ้ำนายโจวยังกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า เมื่อเธอต้องการหลุดพ้นจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ จิงถึงกับต้องโกหกนายโจวว่าเธอป่วยเป็นมะเร็ง เพื่อที่เขาจะได้ปล่อยเธอไปเมื่อนายโจวดื่มยาแก้ไอก็รู้สึกเจ็บคออย่างรุนแรง และพอนำกางเกงในที่ได้มาไปสวมใส่ ผิวหนังของเขาก็ค่อยๆ เน่าเปื่อย ติดเชื้อ ป่วยหนักและเสียชีวิตในที่สุด"บังคับให้เธอทำแท้งหลายครั้ง แถมปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ เขามีอายุเกือบ 60 แล้ว เขาควรสะสมศีลธรรมและคุณงามความดีให้มากกว่านี้" "โหดมาก" "เวรกรรมแท้ๆ" และ "หมอดูที่ให้คนอื่นทำแท้ง เขาไม่เคารพแม้กระทั่งกรรมของตัวเองด้วยซ้ำ”ที่มา : China fortune-teller predicts own death, killed by lover who soaks underpants with poison (SCMP)