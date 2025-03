อวดรวยจนได้เรื่อง! อินฟลูฯ สาวจีนโดนถล่มยับ หลังโว "นอนอยู่บนเตียงเฉยๆ ไม่ทำอะไร ก็มีรายได้หลักล้านต่อวัน" (มีคลิป)

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโอ้อวดความร่ำรวย ย้อนกลับไปในเดือน พ.ย.ของปีที่แล้ว กู้ซีซีบอกว่าเธอวางแผนที่จะซื้อวิลล่าขนาด 2,000 ตารางเมตรในหนานทง โดยมีมูลค่ากว่า 20 ล้านหยวน (ประมาณ 93.32 ล้านบาท)





กู้ซีซี กล่าวโดยระหว่างวันที่ 8-16 ก.พ.ที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าของเธอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมีมูลค่าสูงถึง 10.39 ล้านหยวน (ประมาณ 48.48 ล้านบาท) และได้รับค่าคอมมิชชันประมาณ 2.79 ล้านหยวน (ประมาณ 13.02 ล้านบาท) ส่วนอีกแพลตฟอร์ม ยอดขายสินค้าของเธออยู่ที่ 8.94 ล้านหยวน (ประมาณ 41.71 ล้านบาท) ตลอด 7 วันกู้ซีซี กล่าวก่อนหน้านี้ บัญชีของเธอถูกระงับชั่วคราวหลายครั้ง เนื่องจากมีการแสดงเนื้อหาหยาบคาย ไม่เหมาะสม เช่น การดูหมิ่นผู้อื่นและพฤติกรรมแปลกๆ อย่างการล้างก้นโชว์อย่างไรก็ตาม หลังได้รับกระแสตอบรับเชิงลบ กู้ซีซีก็ได้ออกมาแก้ตัวในไลฟ์สดเมื่อวันที่ 17 ก.พ. โดยบอกว่า รายได้ทั้งหมดของเธอและบอกว่าตอนแรก เธอตั้งใจพูดแบบนั้นเพื่อแกล้งยั่วยุคนที่เกลียดเธอเท่านั้นกู้ซีซีกล่าว พร้อมเสริมว่าเช่น “โปรดแบนบัญชีของเธอ เธอจะได้ไม่ต้อง ‘ทำงานหนักแบบนี้!’”ที่มา : Backlash as Chinese influencer claims to earn US$41,000 a day doing nothing (SCMP)