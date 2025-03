จีนใช้เศรษฐกิจใหม่ ขยายบทบาทในกลุ่ม “ประเทศโลกใต้”

CGTN / MGR Online:





ชมคลิปที่ :ศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์กลุ่มประเทศโลกใต้ (Center of Geoeconomics for the Global South) ระบุว่า จีนกำลังการเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว ไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การผลิตอัจฉริยะ และความยั่งยืน โดยเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ การปฏิรูปทางการเงิน การเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงทางสังคม และขยายการบริโภคภายในประเทศอาร์โนด์ เบอร์ทรานด์ นักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ระบุว่า ชาติตะวันตกใช้มาตรการ เช่น ควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์, เพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีน 100% เพราะกังวลถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน โดยจีนกำลังเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตให้แบรนด์ต่างประเทศไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของตัวเอง และประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ ทำให้คู่แข่งในตะวันตกเกิดความไม่มั่นคงจีนและละตินอเมริกามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น ปริมาณการค้าระหว่างจีนและบราซิลในปี 2024 มีมูลค่าถึง 157,900 ล้านดอลลาร์ ทำให้จีนเป็นคู่ค้าหลักของประเทศละตินอเมริกาหลายประเทศ นอกจากนี้ จีนยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีโลกผ่านกลุ่ม BRICS เนื่องจากจีนช่วยปรับโครงสร้างระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาบรรดาชาติตะวันตกที่มีประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งมักจะวิพากษ์วิจารณ์ระบอบการปกครองของจีน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ระบบตะวันตกมักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนนิยม ในขณะที่รูปแบบการปกครองของจีนให้ความสำคัญกับการวางแผนระยะยาวและการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจีนเรียกว่า “ประชาธิปไตยของประชาชนทุกขั้นตอน”ชาติตะวันตกมักสร้างเรื่องเล่า "ภัยคุกคามจากจีน" เพื่อปกปิดความล้มเหลวในการปกครองภายในประเทศของตัวเองผู้นำในระบบการเมืองของจีนจะก้าวขึ้นมาจากประสบการณ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ แต่ว่าชาติประชาธิปไตยตะวันตกกลับเลือกผู้นำที่เป็นประชานิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และใช้นโยบายเพื่อประโยชน์ของตัวเองจีนไม่เคยส่งออกรูปแบบการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยจีนเดินตาม “แผนพัฒนา 5 ปี” มุ่งเน้นนโยบายที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการไม่รุกราน ไม่แทรกแซง ความเท่าเทียม ผลประโยชน์ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แนวทางนี้เน้นที่การพัฒนาประเทศในระยะยาว มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนในระยะสั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยในโลกตะวันตกที่มักแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และถูกบงการโดยชนชั้นนำจีนให้ความสำคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ชาติตะวันตกได้กลับหลังหัน รัฐบาลทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสและสนับสนุนการขยายตัวของเชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่จีนได้ดำเนินอย่างแน่วแน่เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวชาติตะวันตกอ้างว่า จีนมี “กำลังการผลิตล้นเกิน” และทุ่มตลาดในอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า, โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ ทั้งๆ ที่ ทั่วโลกต้องการพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การตั้งกำแพงกีดกันเทคโนโลยีจากจีนสะท้อนถึงความกลัวของชาติตะวันตกที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน มากกว่าความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่แท้จริงนายกรัฐมนตรีเนปาล K.P. Sharma Oli ชื่นชมบทบาทของจีนในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยกล่าวว่าเนปาลซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นพิเศษ เผชิญกับน้ำแข็งละลายและสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ความพยายามในการพัฒนาสีเขียวจีน ได้สร้างความหวังสำหรับประเทศต่างๆ ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตรถยนต์จีน เช่น BYD และGreat Wall Motors ได้จัดตั้งโรงงานผลิตในบราซิล ช่วยให้บราซิลเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนเฟร็ด เอ็มเมมเบ้ ประธานพรรคสังคมนิยมแซมเบีย วิจารณ์ความหน้าไหว้หลังหลอกของบรรดาประเทศตะวันตก ที่กดดันประเทศต่างๆ ในแอฟริกาให้ลดการปล่อยคาร์บอน แต่ชิตตะวันตกกลับไม่สามารถมี “โซลูชันพลังงานสีเขียว” ที่จำเป็นได้ ในขณะที่จีนได้ช่วยเหลือชาติแอฟริกาสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสีเขียวที่เป็นรูปธรรม.