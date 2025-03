แม่สุดทน! จอดรถลากลูกชาย 8 ขวบ ลงมาทำโทษริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตกหลังรู้สาเหตุ (มีคลิป)

กลายเป็นที่ถกเถียงบนโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแม่จอดรถ ตีลูกชายอย่างรุนแรง จนขึ้นเทรนด์ "เวยปั๋ว" (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตของจีน)





เรื่องราวของนางจางและลูกชายมีผู้เข้าชมถึง 5 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตบางส่วนก็เห็นด้วยกับนางจาง ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็ไม่เห็นด้วย พร้อมคอมเมนต์ เช่น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลายเดือนที่ผ่านมา บนทางด่วน ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน เมื่อนางจาง ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายวัย 8 ขวบ จอดรถบนไหล่ทาง หรือเลนฉุกเฉิน ก่อนลากลูกชายลงจากรถ เพื่อสั่งสอนคลิปวิดีโอเผยภาพนางจางที่ยัวะจัด ใช้มือขวาดึงคอเสื้อลูกชายไว้ไม่ให้วิ่งหนี ขณะที่มือซ้ายก็ถือกิ่งไม้ ฟาดไปที่ลูกชายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้านลูกชายของเธอก็ร้องไห้และกรีดร้องเสียงดังลั่นนางจางบอกว่า เธอทำเช่นนี้ เนื่องจากลูกชายของเธอโวยวาย ประท้วงเสียงดัง และขู่ว่าจะกระโดดออกจากรถ เพราะไม่อยากกลับบ้านจางกล่าว พร้อมเสริมว่าตามกฎระเบียบความปลอดภัยบนท้องถนนของจีน ระบุว่า ผู้ที่ขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน จะต้องถูกปรับ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) และถูกหักคะแนนใบอนุญาตขับขี่ 9 คะแนนนอกจากนี้ นางจางยังบอกอีกว่า บ้านของเธอตั้งกฎไว้ว่า เมื่อใดที่เธอและสามีอบรมสั่งสอนลูก สมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะไม่สามารถแทรกแซงได้ นั่นจึงเป็นเหตุให้คนในรถ ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป ไม่เข้าไปห้ามเธอทั้งนี้ ภายหลังนางจางได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลูกชายของเธอที่ได้ยอมรับผิดลงบนโซเชียลเด็กชายกล่าว“ตอนแรกฉันคิดว่าแม่ของเด็กไม่ปกติ แต่เมื่อทราบรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมด ฉันก็สนับสนุนเธอ” และ “อย่างไรการตีเด็กบนถนนก็ถือเป็นเรื่องอันตรายอยู่ดี ถ้าเกิดเด็กวิ่งไปกลางถนนล่ะ? ควรตีเด็กหลังจากกลับถึงบ้านจะดีกว่า”ที่มา : Chinese mum stops on highway to physically punish son who threatened to jump out of car (SCMP)