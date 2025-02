ชื่นชม! ฮีโร่หญิงภายใต้แผ่นมาส์กหน้าและชุดกี่เพ้า ทำ CPR ช่วยชีวิตเด็กหญิงจมสระว่ายน้ำโรงแรม (มีคลิป)

ภายหลังเผิงได้รับรางวัลมูลค่า 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) และเกียรติบัตรดิจิทัลจากมูลนิธิของอาลีบาบา





โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่เผิงซึ่งสวมชุดกี่เพ้า กำลังมาส์กหน้า พักผ่อนอยู่ริมสระน้ำกับน้องสาวจู่ๆ แม่ของเด็กหญิงก็สังเกตุเห็นว่า ลูกของเธอจมน้ำ จึงรีบวิ่งไปดึงตัวลูกขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งในตอนนั้นเด็กหญิงหัวใจหยุดเต้น ไม่มีชีพจร และหน้าก็เขียวไปแล้วเพียงได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เผิงรีบพุ่งตัวออกไปทันที จากนั้นก็ลงมือทำ CPR ประมาณ 5 นาทีต่อมา หัวใจของเด็กหญิงก็กลับมาทำงานตามปกติอีกครั้งด้านน้องสาวของเผิงได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ และโทร.เรียกรถพยาบาลให้มารับตัวเด็กหญิงไปรักษาต่อไปเผิงเล่าว่า ผู้เป็นแม่ปล่อยให้เด็กหญิงไปว่ายน้ำพร้อมกับห่วงยาง ตามลำพัง โดยจังหวะที่เด็กหญิงตกลงมาจากห่วงยาง ไม่มีพนักงานของโรงแรมอยู่ ณ ขณะนั้นเธอบอกว่าเธอไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม CPR แต่ในฐานะแม่ที่มีลูกเล็กเหมือนกัน เธอให้ความสำคัญและเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากอินเทอร์เน็ตเผิงกล่าว โดยเธอบอกว่า สมองของเธอว่างเปล่ามากในตอนนั้น และเพียงทำทุกอย่างไปตามสัญชาตญาณทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เผิงตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมทำ CPR เธอจึงเรียกร้องให้โรงเรียน บริษัท และชุมชนต่างๆ จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากนี้ เธอยังขอร้องให้ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ เตรียมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ให้พร้อมเสมอ“ขอบคุณฮีโร่หญิงสวมชุดกี่เพ้า” "สาวมาส์กหน้าที่สวมชุดกี่เพ้าเท่มาก!" และ "โรงแรมควรถูกลงโทษ ที่ไม่มีไลฟ์การ์ดประจำสระว่ายน้ำ”ที่มา : China ‘qipao superwoman’ saves drowning girl while relaxing by hotel pool with treatment mask (SCMP)