หนุ่มส่งอาหารจีน ฝึกภาษาอังกฤษ 9 ปีจนพูดคล่อง! จุดไฟฝันให้คนนับล้าน

แรงบันดาลใจของอี้ซวินมาจากแอนิเมชันจีนเรื่องนาจา ซึ่งได้กล่าวประโยคที่ว่า “若前方无路,我就踏出一条路” หรือ “หากข้างหน้าไม่มีเส้นทาง ฉันจะสร้างมันขึ้นมาเอง” คำพูดนี้สะท้อนถึงเส้นทางการเรียนรู้ของเขาได้เป็นอย่างดีแม้ว่าหลายคนจะสงสัยว่า “พนักงานส่งอาหารเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไร” แต่สำหรับอี้ การเรียนรู้เป็นเรื่องของความรักและความหลงใหล ไม่ใช่เพียงแค่เพื่ออาชีพ การเดินทางของเขาเริ่มต้นจากศูนย์ เขาอ่านหนังสือ ฝึกฟังเพลง และดูหนังต่างประเทศโดยไม่ใช้ซับไตเติลอี้ใช้เวลาทุกช่วงว่างเรียนรู้ แม้กระทั่งระหว่างรออาหารหรือช่วงพักรับประทานอาหาร เขามักจะพกหนังสือภาษาอังกฤษติดตัวไปทุกที่ และใช้เวลาบนห้องเก็บของที่บ้านฝึกออกเสียง โดยไม่มีแม้แต่พัดลมในหน้าร้อนในปี 2023 เขามีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าต่างชาติเป็นครั้งแรก และได้ยินคำชมว่า "Your English is really good!" (ภาษาอังกฤษของคุณดีมาก!) นั่นทำให้เขามั่นใจมากขึ้น และเริ่มถ่ายวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองบนโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันเขามีผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคนอนาคต อี้หวังว่าจะใช้ทักษะภาษาอังกฤษของเขาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล โดยอยากเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้เด็กที่ขาดโอกาส พร้อมบอกพวกเขาว่า “ถ้าผมในวัย 41 ปีสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ พวกคุณก็ทำได้เหมือนกัน”ที่มา: 央视新闻微信公众号 (CCTV News WeChat)