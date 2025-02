สาวใจสลาย! ตูบแสนรักตกใจเสียงประทัด วิ่งเตลิดออกจากศูนย์ฝากเลี้ยง สุดท้ายถูกกิน

อนึ่ง เซินเจิ้นเป็นเมืองแรกของจีนที่ออกกฎหมายห้ามบริโภคและซื้อขายเนื้อสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเนื้อสุนัขและแมว ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุดถึง 10 เท่าของมูลค่าสินค้า

ทว่าช่วงเช้าของวันที่ 29 ม.ค. อีอีที่ได้รับอนุญาตให้ออกมาวิ่งเล่นเกิดตกใจเสียงประทัด และวิ่งหนีหายไปจากศูนย์ฝากเลี้ยงหลังจากที่รู้ว่าอีอีหายไป เธอก็รีบบินกลับเซินเจิ้น พร้อมโพสต์ประกาศตามหา โดยตั้งเงินรางวัลไว้ที่ 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท)อย่างไรก็ตาม จากการติดตามตรวจสอบ เธอก็ได้รับข่าวร้ายว่า เจ้าอีอีถูกรถชนบนทางหลวง จากนั้นก็ถูกทิ้งไว้ข้างถนน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ 2 คน จากบริษัท ทางด่วนกว่างเซินจู จำกัด จะนำเจ้าอีอีกลับมาที่บริษัท และนำไปปรุงอาหาร โดยมีพนักงาน 8 คนร่วมกันรับประทานเจ้าของอีอีกล่าว โดยเธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยและความโศกเศร้าภายหลังทางบริษัทชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีสุนัขถูกรถชน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่า ไม่มีสัญญาณชีพ และลิ้นก็ห้อยออกมา จึงปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยได้ถ่ายรูปและรายงานไปยังศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังซึ่งทางบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสัญญาว่า จะดำเนินการจัดการอย่างจริงจังกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกัน ทางศูนย์ฝากสัตว์เลี้ยงก็ได้แถลงการณ์ขอโทษ พร้อมยอมรับว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของพวกเขา โดยพวกเขาได้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนและจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ก.พ. เจ้าของอีอีได้โพสต์ข้อความลงโซเชียล โดยระบุว่า โรงอาหารของบริษัท ทางด่วนกว่างเซินจู จำกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร โดยกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน นอกจากนี้ เธอยังบอกด้วยว่า เธอมีแผนที่จะฟ้องพวกเขา และจะนำเงินที่ได้ไปบริจาค“แค่ได้อ่านคำพูดของเจ้าของอีอี ก็ทำให้ฉันมีน้ำตา ฉันสนับสนุนให้เธอปกป้องสิทธิของเธอและอีอี ฉันหวังว่าอีอีจะมีความสุขบนสวรรค์” "กล้ากินลงไปได้ยังไง?" "โหดร้าย" และ “แม้แต่สุนัขจรจัดก็ควรได้รับการฝังอย่างมีศักดิ์ศรี คนเราจะใจร้ายถึงขนาดกินมันลงไปได้อย่างไร?”ที่มา : Outrage in China as highway workers cook, eat dog that escapes from pet boarding centre (SCMP)