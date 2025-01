&'จ้าวลู่ซือ&' กลับมาทำงานแล้ว! ทุ่มเงินหลักแสน เลี้ยงข้าวแฟนคลับ ยืนยันไม่มีการจ่ายค่าปรับใดๆ

โดยจ้าวลู่ซือได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ในงานอีเวนต์ของแบรนด์เครื่องดื่ม Viee โปรตีนจากพืช ที่นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอจ้าวลู่ซือในฐานะ Global Brand Spokesperson ได้ทักทายแฟนๆ กว่า 100 คนอย่างใกล้ชิด ทำเอาแฟนคลับปลื้มปริ่มสุดๆ แถมหลายคนยังอดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ภายในงาน จ้าวลู่ซือได้มีการเปิดใจพูดถึงปัญหาสุขภาพของเธอ โดยก่อนหน้านี้ เธอสูญเสียความสามารถในการเดินและพูดคุยไป อีกทั้งยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีรายงานว่า ปัจจุบันจ้าวลู่ซือมีสัญญากับแบรนด์ต่างๆ ราว 25-26 แบรนด์ และหากหยุดงานเกินกำหนด ทาง YinheKuyu Media ต้นสังกัดของเธอจะต้องจ่ายค่าปรับมหาศาล รวมทั้ง หากเธอยกเลิก หรือผิดสัญญากับทางต้นสังกัด ก็จะต้องชดเชยค่าเสียหายถึง 10 เท่าที่มา : Zhao Lusi Has to Use Crutches to Get Around, Considers Retirement? (Kbizoom)