หลอกกันได้ลง! ชายจีนสุดช็อก หลังพ่อที่ตามหาจนเจอเมื่อ 16 ปีก่อน ไม่ใช่พ่อแท้ๆ

หวังดีใจเป็นอย่างมากที่ตามหาครอบครัวจนพบ แม้โหวจะไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอ (DNA) โดยบอกว่า การไปศูนย์ตรวจที่อยู่ต่างเมืองนั้นยุ่งยากเกินไป แต่หวังก็เชื่อเขาหมดใจ

เนื่องจากหวังคิดว่า การที่โหวแกล้งทำเป็นครอบครัวของเขา ก็เพื่อไม่ให้เขาตามสืบจนไปพบตัวผู้ค้ามนุษย์

ทั้งนี้ หลังเรื่องราวของหวังถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างต่อว่าโหว ที่ทำให้หวังเสียโอกาสในการตามหาครอบครัวที่แท้จริง ขณะที่ส่วนหนึ่งคาดว่า โหวทำไปเพราะอยากมีลูกไว้เลี้ยงดูเขาในยามชรา

โดยหวังเติบโตมากับครอบครัวอุปถัมภ์ถึง 7 ครอบครัว และเริ่มหารายได้ด้วยตนเองตั้งแต่อายุ 13 ปี พออายุ 25 ปี หวังก็ตัดสินใจที่จะตามหาครอบครัวที่แท้จริงเขาติดต่อครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ในมณฑลซานตง ซึ่งแนะนำให้เขารู้จักกับชายแซ่โหว ที่อ้างตัวว่า หวังเป็นลูกนอกสมรสของเขา พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันเป็นรูปถ่ายของหวังตอนอายุ 3 ปี16 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกเป็นไปได้ด้วยดีมาตลอด โดยหวังมักจะมาเยี่ยมโหวเป็นครั้งคราว ซึ่งโหวก็ไม่เคยขอเงินเขา แถมพอวันตรุษจีน โหวยังแจกอั่งเปาให้ลูกชายของหวังอีกด้วยเมื่อหวังถามโหวว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ โหวก็บอกว่าเขาทำไปเพราะสงสารที่หวังยากจนและไม่มีพ่อแม่แน่นอนว่า หวังไม่เชื่อในคำพูดของโหวอีกต่อไป โดยเขาวางแผนที่จะตามหาครอบครัวอีกครั้งและกำลังพิจารณาว่าจะขอให้ตำรวจช่วยสืบสวนว่าโหวมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่?ที่มา : Chinese man shocked to learn father he reunited with 16 years ago is fake and foster parent (SCMP)