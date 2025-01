แม่ Elon Musk ปิดคอมเมนต์หนี! หลัง "ผู้ลี้ภัยติ๊กต็อก" จากสหรัฐฯ แห่มาใช้ "เสี่ยวหงซู"

"เช้า C ค่ำ A"

นี่กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ที่ทำให้ชาวจีนและชาวอเมริกันได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น ผ่านการพูดคุย แบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด เรียนรู้วัฒนธรรม ภายในแอปเสี่ยวหงซู





ทว่าสำหรับชาวอเมริกัน พวกเขาไม่ได้ปลื้มเธอขนาดนั้น ซึ่งพอเห็นเธอในแอปนี้ หลายคนก็ถึงกับถามว่า "ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ด้วย?" จากนั้นพวกเขาก็เริ่มคอมเมนต์และปล่อยข่าวเชิงลบมาโจมตีเธอ ทำให้เมย์ มัสก์ ปิดคอมเมนต์ในเสี่ยวหงซูของเธอไป

ทั้งนี้ ไม่ได้มีแต่แอปเสี่ยวหงซูที่มียอดการโหลดเพิ่มสูงขึ้น หากแต่แอป

"เลมอนเอท" (Lemon8) ที่อยู่ในเครือบริษัทเดียวกันกับติ๊กต็อก ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน

เนื่องจากไทม์โซนที่ต่างกัน จึงมีคำกล่าวว่าหมายถึง ช่วงเช้าเป็นชาวจีนที่ใช้แอปเสี่ยวหงซู ขณะที่ช่วงค่ำเป็นชาวอเมริกันและดูเหมือนว่าชาวอเมริกันจะสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ทันไร พวกเขาก็เริ่มโพสต์ขายของกันแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังพิมพ์ภาษาจีน ใช้มีมและศัพท์สแลงแบบชาวจีน เช่น "XSWL (แปลว่า ขำจะตายแล้ว)" หรือ “NB (แปลว่า เจ๋ง, สุดยอด) นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยนักเรียนชาวจีนทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอีกด้วยมีรายงานว่า แอปดังกล่าวทำให้คนหันมาใช้ DeepL หรือ Google Translate กันมากขึ้น ด้านจำนวนผู้ที่สนใจเรียนคอร์สภาษาจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ก็มีเสียงบ่นด้วยว่า แอปเสี่ยวหงซูนั้นใช้งานยากเกินไปโดยเธอมีผู้ติดตามราว 6 แสนกว่าคนบนเสี่ยวหงซู โพสต์ของเธอได้รับการตอบรับความสนใจอยู่เสมอ แต่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นขวัญใจของชาวจีนตั้งแต่ 5 ปีก่อน หลังหนังสือของเธอ เรื่อง A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาจีน และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม จนเธอบินมาจีนอยู่บ่อยครั้ง และกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชาวจีนโดยรายงานระบุว่า สาเหตุที่แอปจีนมาแรงครองใจชาวอเมริกันนั้น ส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวกับการที่พวกเขาไม่ชอบใจในท่าทีที่มีต่อการเมืองของเจ้าของและผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเอ็กซ์ อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก และอีลอน มัสก์ที่มา : TikTok难民涌入的48小时,马斯克妈妈慌了