อดีตนางฟ้าวงการยิมนาสติกจีน ผันตัวมาเป็นดาวติ๊กต็อกสุดแซ่บ เต้นเซ็กซี่จนโดนแบนอีกครั้ง!

ผิดอะไร?

"อู๋หลิวฟาง"

วัย 30 ปี อดีตแชมป์ยิมนาสติกจีน ถูกแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นสุดฮอตของจีน อย่างโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน แบนอีกครั้ง หลังผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์สายแซ่บ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเธอ เพราะในช่วงปลายเดือน พ.ย. บัญชีของเธอก็เพิ่งจะถูกแบนไป ก่อนที่จะกลับมาใช้ได้ตามปกติใน 1 สัปดาห์ถัดมา และมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจาก 44,000 คน เป็นราวๆ 7 ล้านคน ภายในไม่กี่วัน

ในปี 2019 เธอผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ โดยได้รายได้เริ่มต้นเพียง 3,000 หยวน (ประมาณ15,000 บาท) ต่อเดือน สำหรับการสตรีมวันละ 6 ชั่วโมง

โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา บัญชีโต่วอินของเธอก็ถูกระงับการใช้งาน เนื่องจากละเมิดกฎและนโยบายของแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตาม สำหรับการแบนในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นฝันร้ายสำหรับเธอ เพราะทางแพลตฟอร์มมองว่า บรรดาผู้ติดตามใหม่ๆ ล้วนถูกดึงดูดมาจากคลิปที่ละเมิดกฎ จึงลบจำนวนผู้ติดตามของเธอให้กลับไปเหลือ 44,000 คนเท่าเดิมความจริงแล้ว ชีวิตแสนเศร้าของอู๋เริ่มต้นขึ้น หลังความฝันและเส้นทางในการเป็นนักกีฬาของเธอต้องจบลงอย่างกะทันหัน สืบเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างรอบคัดเลือกเพื่อไปแข่งโอลิมปิกในปี 2012 ส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถลงแข่งขันได้อีกอดีตนักกีฬายิมนาสติกสาว ที่เคยคว้าชัยชนะในการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกหลายต่อหลายครั้ง ทั้งยังถูกยกย่องว่าเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการลองทำงานหลายๆ อย่าง เช่น เป็นครูสอนยิมนาสติกที่โรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง แต่ก็ต้องประสบปัญหานายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้แม้จะพยายามดิ้นรนทำงานอย่างหนัก แต่ชีวิตก็ไม่ง่าย หลังคอนเทนต์ของเธอ ซึ่งเป็นการโชว์สเต็ปเต้นสุดเซ็กซี่ พร้อมสวมชุดแซ่บๆ ดูยั่วยวนจนถูกคนมองว่าทำให้เสื่อมเสียเกียรติของนักกีฬาทีมชาติ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ขนาดที่รุ่นน้องซึ่งเป็นแชมป์ยิมนาสติกโอลิมปิก ก็ยังออกมาตำหนิเธอ ว่าทำภาพลักษณ์นักกีฬายิมนาสติกเสียหาย“คุณบอกฉันได้ไหมว่าอู๋ละเมิดกฎข้อไหน? ทำไมคนอื่นถึงทำได้ แต่เธอทำไม่ได้?” และ “เธอทำอะไรผิด? เธอทำไปเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น”แต่คนบางส่วนก็มองว่าถึงอย่างไรก็ไม่เหมาะสม เช่น "ด้วยฐานะอดีตนักกีฬาทีมชาติ การเต้นเซ็กซี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควร”ที่มา : Chinese ex-gymnast hit with new social media ban over sexy dance routines (SCMP)