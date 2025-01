กระแส “ไทยไม่ปลอดภัย” พ่นพิษ: ยกเลิกคอนเสิร์ต Eason Chan FEAR and DREAMS World Tour in Bangkok

ข้อความในประกาศ ระบุว่า …ด้วยพิจารณาถึงปัญหาความปลอดภัยของขาวจีนและมิตรรักแฟนเพลงที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อมาชมคอนเสิร์ต “Eason Chan FEAR and DREAMS World Tour in Bangkok“ ที่กำหนดจัดในวันที่ 22 ก.พ. 2025 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีจากแถลงการณ์ของกลุ่มผู้จัดคอนเสิร์ต ระบุว่า ตั๋วชมคอนเสิร์ต Eason Chan's FEAR and DREAMS World Tour ที่เปิดจำหน่ายที่กรุงเทพฯ ขายหมดเกลี้ยงในเดือนธันวาคม 2024 หลังจากที่แถลงการเปิดคอนเสิร์ตฯนี้ และขอขอบคุณผู้ชมที่อุดหนุนคอนเสิร์ตฯอย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้จัดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ชมเป็นอันดับแรก และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆอันเกิดจากการยกเลิกคอนเสิร์ตฯครั้งนี้ พร้อมกับขอรับรองว่า ผู้ที่ซื้อตั๋วผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วทางการ จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะโอนเงินคืนภายใน 10 วันทำการ หลังการประกาศฯนี้ข้อมูลข่าวจากกลุ่มสื่อจีน 陈奕迅曼谷演唱会取消!