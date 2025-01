อึ้ง! หญิงจีนมี 2 เพศในร่างเดียว อดีตเป็นภรรยา ปัจจุบันเป็นสามี

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองไม่สามารถแต่งงานกันได้ เนื่องจากบัตรประจำตัวของหลิวยังคงระบุว่าเป็นเพศหญิง และประเทศจีนก็ไม่ยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกัน

ความจริงแล้ว เคยมีการเปิดเผยเรื่องราวของหลิวไปแล้วในปี 2005 ขณะนั้นแพทย์เสนอให้หลิวทำการตรวจร่างกาย แต่หลิวปฏิเสธ และไม่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด เพราะปัญหาทางด้านการเงิน

ตามรายงาน ในวัยเด็กหลิวมีนิสัยและความชอบที่แตกต่างจากเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน เธอชอบตัดผมสั้นและสวมเสื้อผ้าของเด็กผู้ชาย ผู้คนจึงเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นเด็กผู้ชาย และมักจะมีปัญหาเวลาที่ใช้ห้องน้ำหญิงในโรงเรียนเมื่ออายุได้ 18 ปี หลิวก็ได้แต่งงานกับชายแซ่ถัง และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนภายในเวลาเพียง 1 ปีทว่าไม่นานหลังจากนั้น ร่างกายของหลิวก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เธอเริ่มมีขนขึ้นบนใบหน้า หน้าอกเล็กลง และมีอวัยวะเพศชายปรากฏขึ้น สืบเนื่องจากฮอร์โมนแอนโดรเจนที่พุ่งสูงขึ้นหลิวรับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองไม่ได้ จึงหย่าขาดกับสามีของเธอ โดยมอบสิทธิการเลี้ยงดูลูกให้แก่สามี จากนั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ที่มณฑลอื่น ไปทำงานอยู่ในโรงงานผลิตรองเท้า และใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายคนหนึ่งขณะทำงานอยู่ที่นั่น เพื่อนร่วมงานหญิงแซ่โจวก็ตกหลุมรักหลิว แม้หลิวจะไม่อยากสานสัมพันธ์กับเธอในทีแรก แต่สุดท้ายก็ถูกโจวโน้มน้าวใจได้สำเร็จดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว หลิวจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากอดีตสามีของเธอ ซึ่งเขาตกลงที่จะจดทะเบียนสมรสกับโจว แลกกับการที่หลิวต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ลูกชายเพิ่มเติมช่วงปี 2000 โจวได้ให้กำเนิดลูกชาย ทำให้หลิวมีลูกชาย 2 คน โดยคนหนึ่งเรียกหลิวว่า “แม่” ขณะที่อีกอีกคนเรียกหลิวว่า “พ่อ”"คุณพระช่วย! นี่มันเหลือเชื่อจริงๆ!" และ "เธอช่างมีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นทั้งแม่และพ่อ"ที่มา : China factory worker with dual reproductive systems has kids with man and woman, shocks public (SCMP)