74 ยังแจ๋ว! ชายชราอุทิศตนเป็น "อาสาจราจร" หวังทุกคนปลอดภัย หลังอุบัติเหตุทางรถยนต์คร่าชีวิตลูกแฝด-เมีย-สาวพี่!

จางอ้ายชิง ชายวัย 74 ปี จากนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ได้รับการขนานนามจากคนในท้องถิ่นว่า "คนดีแห่งคุนหมิง" หลังเขาอุทิศตนทำหน้าที่เป็นอาสาจราจรมาแล้วกว่า 36 ปี

โดยพี่สาวของเขาเสียชีวิตในปี 1990 จากนั้น 6 ปีต่อมา เขาก็เสียภรรยาและลูกแฝด 2 คู่ไป ด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ภายหลังจางกลายเป็นคนหูหนวก

รายงานระบุว่า จางมาเป็นอาสาจราจรหน้าโรงพยาบาลแห่งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบแทนที่โรงพยาบาลช่วยผ่าตัดเส้นเลือดขอดให้เขาแบบฟรีๆ

จางตัดสินใจมาทำหน้าที่เป็นอาสาจราจร คอยพาคนข้ามถนน โบกรถ ดูแลถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลในท้องถิ่น หลังจากที่เขาสูญเสียภรรยา น้องสาว และลูกทั้ง 4 คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และเนื่องจากทำใจยอมรับการสูญเสียไม่ได้ จางจึงไม่สามารถทนอยู่แต่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำและข้าวของเครื่องใช้ของคนในครอบครัว เลยตัดสินใจไปเป็นอาสาจราจร เพื่อที่จะไม่ให้มีใครต้องเผชิญโศกนาฏกรรมอันน่าสลดใจเช่นเดียวกับเขาอีกทุกๆ วัน ประมาณ 6 โมงเช้า จางจะขึ้นรถเมล์มาโรงพยาบาล เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งหลายคนเติบโตมากับการที่ได้เห็นภาพจางปฏิบัติหน้าที่นี้จางไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องการจราจรเท่านั้น แต่เขายังสามารถจับโจรและผู้ค้ามนุษย์ได้มากกว่า 300 ราย นอกจากนี้ เขายังช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ด้วยเงินเก็บเล็กๆ น้อยๆ จากการเก็บขวดไปขายยิ่งไปกว่านั้น เพราะความเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยคนอื่น ทำให้จางกลายเป็นที่รักของผู้คน โดยจางจะขอให้เพื่อนๆ รายงานตัวให้เขาทราบในทุกๆ 10 วันว่ายังสบายดี และจะคอยเตือนเวลาออกจากบ้านให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่มา : China volunteer directs traffic for decades after wife, kids, sister killed in car accidents (SCMP)