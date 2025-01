‘จ้าวลู่ซือ’ ออกมาโพสต์แล้ว! ด้านต้นสังกัดรีบแถลงด่วน ขณะที่แฟนๆ เรียกร้องให้ยกเลิกสัญญา

แฟนๆ ทั่วโลกต่างส่งกำลังใจให้

“จ้าวลู่ซือ”

นางเอกสาวชาวจีน วัย 26 ปี ที่มีผลงานปังๆ อาทิ แอบรักให้เธอรู้, ดาราจักรรักลำนำใจ, ศิษย์สาวป่วนสำนัก หลังมีภาพของเธอที่ป่วยหนักจนต้องนั่งรถเข็น เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ และมีข่าวว่า เธอกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้า ไม่สามารถเดิน หรือพูดได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีข่าวว่าจ้าวลู่ซือถูกต้นสังกัดกดดัน ทำร้ายร่างกายและจิตใจ จนกลายเป็นแผลในใจ ซึ่งสั่งสมและส่งผลต่อสุขภาพในปัจจุบัน

“ในปี 2019 ฉันมีภาวะซึมเศร้า ผู้คนต่างบอกกับฉันว่า 'อย่าคิดมาก' หรือ 'คิดบวกเข้าไว้' ฉันก็คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเหตุผล และอ่อนไหวเกินไป จึงไม่ได้ใส่ใจสุขภาพจิตของตัวเอง”

“ในปี 2021 ฉันรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่อยู่บนตัวฉัน ราวกับมีเข็มทิ่มแทงฉัน พร้อมกับอาการแพ้ ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาและฉีดยา แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จึงไปปรึกษานักจิตวิทยา เพื่อบรรเทาความวิตกกังวล”





“ในปี 2023 ฉันประสบกับโรคปอดบวม ถุงลมโป่งพอง โรคผื่นกุหลาบ ลมพิษ เหงื่อออกตอนกลางคืน หูตึงเฉียบพลัน ทั้งยังได้รับข่าวร้ายต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เหตุการณ์เหล่านั้นสำคัญกว่าความรู้สึกของฉัน ฉันเลยละเลยตัวเองต่อไป”

“ในปี 2024 ฉันเริ่มอาเจียน เวียนหัว ปวดข้อ ปวดคอ และมีอาการอื่นๆ ที่เด่นชัด คือ อาการแพ้ที่หนักขึ้น ตอนนั้นฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงของยาแก้แพ้"

ทว่าทางต้นสังกัดไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด หากแต่บรรดาเพื่อนๆ ของนางเอกสาวก็ได้คอยออกมาอัพเดตอาการป่วยของจ้าวลู่ซือ ซึ่งได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูสุขภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา จ้าวลู่ซือก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก โดยเธอได้โพสต์ลงบนเวยปั๋ว เล่าถึงความทุกข์ทรมานจากการถูกใส่ร้ายและประสบการณ์ในอดีตที่ถูกทำร้ายร่างกายทั้งจากครูที่โรงเรียน และคนของต้นสังกัด เนื่องจากเธอออดิชั่นงานไม่ผ่าน รวมทั้งยังได้ไล่เลียงไทม์ไลน์ถึงอาการป่วยภาวะซึมเศร้าซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2019จ้าวลู่ซือยังเผยอีกว่า ตลอดที่ผ่านมา เธอไม่เคยคิดที่จะเปิดเผยอาการป่วยของตัวเอง เพราะไม่อยากให้อาการป่วยของเธอ ดูเป็นเหมือนการเรียกกระแส แต่เมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้ว เธอก็อยากเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้ทุกคนได้ทราบ ว่าดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการรักษา นอกจากนี้ เธอยังขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใย โดยระบุว่า เพราะความรักเหล่านี้ทำเธอมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอีกครั้ง และกล่าวสุขสันต์ในวันปีใหม่ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆ วันหลังจากโพสต์ของจ้าวลู่ซือถูกเผยแพร่ออกไป ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา YinheKuyu Media ต้นสังกัดของจ้าวลู่ซือ ก็ได้แถลงการณ์ผ่านเวยปั๋วของบริษัท โดยมีใจความว่า ทางบริษัทยืนหยัดอยู่เคียงข้างจ้าวลู่ซือมาตลอดเวลาที่เธอต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ และได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างจริงจังบริษัทขอน้อมรับฟีดแบคและข้อเสนอแนะต่างๆ และขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดYinheKuyu Media ยังระบุด้วยว่า จะไม่ขอทนต่อการใส่ร้ายและข่าวลือต่างๆ ที่ไม่เป็นความจริง พร้อมขอโทษบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ทุกคนให้เวลาและพื้นที่แก่จ้าวลู่ซือ และรอการกลับมาของเธอ“ยกเลิกสัญญา คืนจ้าวลู่ซือของพวกเรามา” “ทีมพีอาร์ของบริษัทอยู่ไหน ทำไมที่ผ่านมาถึงปล่อยให้จ้าวลู่ซือถูกโจมตีตลอด” “ยกเลิกสัญญา!” “ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจเป็นอันดับแรกงั้นเหรอ?” “ทำมาเป็นพูดดี” และ “ได้ขอโทษจ้าวลู่ซือหรือยัง?”ที่มา: Update: Chinese actress Zhao Lusi reveals she has been suffering from depression (Global Times)