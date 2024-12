ทุ่มทุนมาก! ชายจีนใช้โทรศัพท์ 400 เครื่อง ดูไลฟ์สดพร้อมกัน เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล!

ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยบทลงโทษที่ชัดเจน แต่ตามกฎหมายอาญาของจีน การซื้อขาย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นอาจต้องเสียค่าปรับ หรือต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 3 ปี





ตามรายงานจากสื่อจีนเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุรายหนึ่ง พบเห็นนายหม่ากำลังจัดการกับโทรศัพท์หลายร้อยเครื่อง ภายในโรงจอดรถเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู เมื่อเดือนส.ค. และทำการแจ้งตำรวจ เพราะสงสัยว่านายหม่าอาจเป็นพวกมิจฉาชีพ หรือแก๊งต้มตุ๋นทว่า จากการสอบสวน ตำรวจพบว่ากรณีของนายหม่านั้นแตกต่างออกไป โดยนายหม่าสารภาพว่า เขาใช้โทรศัพท์มือถือ 400 เครื่อง เข้าชมไลฟ์สดพร้อมกัน ซึ่งแต่ละเครื่องก็จะใช้บัญชีแอ็กเคานต์ที่ต่างกันไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้ารางวัลที่เรียกว่านายหม่าบอกว่า พิธีกรในไลฟ์สดมักจะแจงถุงโชคดีเป็นครั้งคราว เพื่อดึงดูดผู้คนให้มาชมไลฟ์ และด้วยวิธีการของเขา ก็ทำให้ได้รับถุงโชคดีไปได้ไม่ยาก เพราะแค่เข้าชมไลฟ์และกดปุ่มที่กำหนดไว้ จากนั้นก็รอลุ้นรับรางวัลที่ผ่านมา นายหม่าได้รับรางวัลไปแล้วมากมาย ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันราคาไม่กี่สิบ ไปจนถึงเครื่องปรินต์และไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเขาจะนำไปขายต่อบนแพลตฟอร์มสินค้ามือสอง สร้างรายได้ประมาณ 10,000-20,000 หยวน (ประมาณ 50,000-100,000 บาท) ต่อเดือนอย่างไรก็ตาม นายหม่าไม่ได้สมัครบัญชีโซเชียลมีเดียตามวิธีปกติ แต่เขาเลือกที่จะไปซื้อบัญชีต่อจากคนอื่นแทน ซึ่งบัญชีเหล่านั้นก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของอดีตเจ้าของบัญชี ดังนั้น การกระทำของเขาจึงถือว่าเข้าข่ายละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น"โทรศัพท์ 400 เครื่องไม่ใช่ถูกๆ...เขาต้องคลั่งไคล้ในถุงโชคดีมากแน่ๆ" และ "ถุงโชคดีเป็นทางเลือกสำหรับบางคนที่ขี้เกียจทำมาหากิน"ที่มา : Chinese man uses 400 phones to access live-streams to boost chances of winning gifts (SCMP)