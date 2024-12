พ่อค้าซีฟูดใจงาม! ยอมขาดทุน ตักน้ำบรรทุกกุ้งและปลาไปช่วยดับไฟ หลังรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเพลิงลุกไหม้ (มีคลิป)

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนในเมืองจินหัว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ได้เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะที่อยู่บนรถพ่วงด้านนายตง ที่ขับรถกระบะซึ่งท้ายรถได้บรรทุกปลาและกุ้งหนักกว่า 100 กิโลกรัม ไปยังตลาด ได้บังเอิญผ่านมาและสังเกตเห็นพอดี จึงเข้าไปพูดคุยกับคนขับรถพ่วงจากนั้นเขารีบไปตักน้ำจากถังกุ้งและปลา เพื่อนำไปดับไฟ โดยได้ตักน้ำไปประมาณ 30 ครั้ง รวมแล้วประมาณ 1 ตัน ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่นาที เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงและดับไฟได้สำเร็จนายตงกล่าวนับว่าโชคดีที่ไม่มีใครอยู่บนรถคันดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่า ต้นเหตุของเพลิงไหม้นั้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อขอบคุณนายตง ภายหลังคนขับรถพ่วงได้ไปหานายตงถึงบ้าน พร้อมมอบของขวัญและป้ายผ้าไหมสีแดง ที่มีข้อความว่าโดยนายตงขอรับไว้เพียงป้ายเท่านั้น พร้อมยอมรับว่า มีช่วงที่เขากลัวว่ารถจะระเบิดอยู่เหมือนกัน ทว่าเขาก็เอาชนะความกลัวเหล่านั้น และรีบลงมือดับไฟนายตงกล่าว“ขอคารวะฮีโร่!”อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการกระทำของนายตง โดยหลายคนรู้สึกว่า รถนั้นมีประกัน และไม่รู้ว่าเกิดจะระเบิดเมื่อไหร่ จึงไม่ควรที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงที่มา : China seafood vendor praised for putting out car blaze, losing pricey marine products in effort (SCMP)