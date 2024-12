"หวงอิง" ว่าที่ด็อกเตอร์สาว! ผู้พิการทางสายตาคนแรกของจีนที่สอบเกาเข่าผ่านเข้า ม.ดัง และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน

เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน สำหรับ "หวงอิง" สาวผู้พิการทางสายตา วัย 29 ปี จากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ที่เรียนเก่งสุดๆ แม้จะมองไม่เห็นก็ตาม





หวงอิงถือเป็นผู้พิการทางสายตาคนแรกในจีน ที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากการสอบเกาเข่า

นอกจากนี้ หวงอิงยังมีบัญชีโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งมีผู้ติดตามถึง 430,000 คน โดยเธอมักจะโพสต์คลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ที่เธอลงมือทำด้วยตัวเอง เช่น ออกไปข้างนอก ข้ามถนน ไปโรงพยาบาล และไปชอปปิ้ง

หวงอิงกล่าวรายงานระบุว่า เธอตาบอดมาตั้งแต่ 2 ขวบ หลังจากมีอาการไข้สูง จากนั้นเธอถูกเลี้ยงดูในฐานะผู้พิการทางสายตา และเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษอย่างไรก็ตาม การมองไม่เห็นกลับไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษา โดยหวงอิงบอกว่า เธอไม่เคยเห็นกระดานดำ แต่เธอสามารถฟังและจดจำสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนในปี 2015 เธอได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ หรือเกาเข่า (Gaokao) และได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ฮั่น (Wuhan University of Technology) ในมณฑลหูเป่ยเนื่องจากการสอบเกาเข่าไม่ใช่เรื่องง่าย กระทั่งบุคคลปกติทั่วไปยังใช้เวลาหลายปีกว่าจะสอบผ่าน นักเรียนที่พิการส่วนมากจึงเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา หรือเรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้น ด้วยความสามารถและคะแนนอันโดดเด่นในระหว่างที่เรียนปริญญาตรี จึงทำให้หวงอิงได้รับข้อเสนอให้เรียนต่อในระดับปริญญาโทโดยที่ไม่ต้องสอบเข้า และในปัจจุบันเธอกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ที่คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หวงอิงอาศัยอยู่ในหอพักร่วมกับนักศึกษาสาว ซึ่งตอนแรกเหมิงเหมิงคิดว่า คงมีเรื่องมากมายที่เธอต้องคอยช่วยเหลือหวงอิง แต่เธอกลับต้องทึ่งเมื่อหวงอิงสามารถช่วยเหลือตัวเองและทำได้เกือบทุกอย่างโดยหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ได้รับการกดไลก์กว่า 150,000 ไลก์ คือ คลิปวิดีโอที่พวกเธอและเหมิงเหมิงไปขี่จักรยานด้วยกันหวงอิงกล่าวในคลิป พร้อมเสริมว่า เธอหวังว่าคลิปวิดีโอของเธอจะช่วยขจัดความเข้าใจผิดของผู้คนเกี่ยวกับคนตาบอดได้ เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าคนตาบอดไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากอยู่บ้าน“วิดีโอของคุณทำให้ฉันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้พิการทางสายตา ฉันอยากแนะนำให้เพื่อนร่วมงานของฉันให้จ้างคนพิการเพิ่มขึ้น” และ “ขอบคุณหวง เธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน”ที่มา : Almighty’ PhD student inspires many as first blind person to pass China college exam (SCMP)