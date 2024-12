เหตุระทึกกลางดึก! ไซต์ก่อสร้างรถไฟในเซินเจิ้นถล่ม คนงานหาย 13 คน

หน่วยงานกู้ภัยได้เริ่มดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายทันที พร้อมกับสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงออกจากจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการจราจรในบริเวณโดยรอบบริษัทการรถไฟเซียะเหมิน-เซินเจิ้น กวางตุ้ง เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยบริษัทที่รับผิดชอบงานก่อสร้างคือ China Railway No. 4 Engineering Group Co., Ltd. และมีบริษัท Beijing Modern Tongsan Engineering Consulting Co., Ltd. เป็นที่ปรึกษาโครงการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทผู้รับเหมาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการ “เดือนแห่งความปลอดภัยในการผลิต” ซึ่งมีการประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรการความปลอดภัย เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างคำถามต่อความปลอดภัยในกระบวนการก่อสร้างและการบริหารจัดการที่มา กลุ่มสื่อจีน