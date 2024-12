ชายใจเหี้ยม! ผลักภรรยาตกทะเลดับหวังเอาเงินประกันไปปิดหนี้และซื้อบริการทางเพศ

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่กลับรู้สึกระแคะระคาย เนื่องจากเรือเฟอร์รีมีกล้องวงจรปิดกว่า 200 ตัว ทว่าจุดที่ภรรยาของนายหลี่ตกลงไปนั้น กลับเป็นจุดบอดที่มีอยู่เพียงไม่กี่จุดบนเรือ แถมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชยังพบรอยช้ำบนใบหน้าของผู้ตายอีกด้วย





ยิ่งไปกว่านั้น นายหลี่ยังมีท่าทีกระตือรือร้นในการขอใบมรณบัตรเป็นอย่างมาก แถมยังยืนกรานว่าจะรีบจัดงานศพให้เสร็จภายใน 3 วัน โดยอ้างว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น





ทั้งนี้ นายหลี่ได้สู้คดีมาตั้งแต่ปี 2022 แต่ท้ายที่สุดศาลก็ยืนยันตามคำพิพากษาเดิม

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2021 โดยนายหลี่ ได้พาภรรยาของเขาเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี จากเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ไปยังเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง ซึ่งระหว่างที่อยู่บนเรือเฟอร์รีนั้น เขาฆ่าภรรยาด้วยการผลักเธอให้ตกจากราวกั้นของเรือ45 นาทีต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพภรรยาของเขา ซึ่งพอทราบข่าวการเสียชีวิตของภรรยา นายหลี่ก็แสร้งทำเป็นช็อกและทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นด้วยความสงสัย เจ้าหน้าที่จึงเชิญนายหลี่ให้ไปที่เมืองต้าเหลียน โดยสัญญาว่าจะมอบใบมรณบัตรให้ ขณะเดียวกันก็แอบส่งเจ้าหน้าที่ไปเซี่ยงไฮ้ เพื่อสืบเรื่องราวของนายหลี่อย่างลับๆจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่า นายหลี่เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตัวเขามีหนี้สินอยู่ 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) และครองตัวเป็นชายโสด กระทั่งแต่งงานกับผู้ตายซึ่งเป็นหญิงม่ายในเดือน ต.ค.2020 (เพียง 6 เดือนก่อนที่เธอจะเสียชีวิต)แม้ผู้ตายจะทำงานอยู่ที่ร้านของนายหลี่มาตั้งแต่ปี 2016 แต่กลับไม่มีพนักงานคนใดรู้เลยว่าทั้งคู่แต่งงานกัน ขณะที่เพื่อนบ้านก็สังเกตว่า นายหลี่และภรรยาดูเหมือนจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามไปจนพบตัวแฟนสาววัย 19 ปีของนายหลี่ นอกจากนี้ นายหลี่ยังซื้อบริการทางเพศ หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตได้เพียงครึ่งเดือนต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่า ในระยะเวลา 2 เดือน นายหลี่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 4 ฉบับ ให้กับภรรยาของเขาหลังจากที่แต่งงานกัน โดยระบุให้ตัวเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเจ้าหน้าที่จึงขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเพื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุด และพอขยายภาพพวกเขาก็พบแขนของบุคคลต้องสงสัยที่สวมชุดสีดำ และปรากฏว่านายหลี่ก็สวมชุดสูทสีดำในวันนั้น รวมทั้งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า ลักษณะของผู้ตายเป็นการถูกผลักตกลงมา ไม่ได้เป็นเพราะอุบัติเหตุ ทั้งหมดจึงบ่งชี้และกลายเป็นหลักฐานชั้นดีในการมัดตัวนายหลี่ที่มา : Man sentenced to death in China for pushing wife into sea, using insurance payout on prostitutes (SCMP)