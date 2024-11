20 ปีไม่สลด! ชายจีนจัดงานเลี้ยงฉลองเย้ยหน้าบ้านเหยื่อ หลังพ้นคุก

ต่อมาทั้ง 4 คนก็ถูกจับกุมตัว โดยผู้ก่อเหตุ 2 คนถูกตัดสินประหารชีวิต ขณะที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้จ้างวานและผู้ก่อเหตุอีกราย ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ให้รอลงอาญา โดยตามกฎหมายของจีน ผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมรอลงอาญา 2 ปี จะได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต และหากประพฤติดีก็จะได้ลดโทษเป็นจำคุก 25 ปี หรือต่ำกว่านั้น แต่จะไม่น้อยกว่า 20 ปี





นายเซียงเปิดเผยว่า เขาสูญเสียพ่อไปตอนอายุ 15 ปี โดยคนที่ฆ่าพ่อของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่น หากแต่เป็นเพื่อนบ้าน ที่ได้จ้างวานคน 3 คนมาฆ่าพ่อของเขา ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 39 ปีโดยต้นเหตุของความแค้นมาจากการที่พ่อของเขา เข้าไปแทรกแซงขณะที่ญาติของพ่อกำลังทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนดังกล่าว ซึ่งไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไร สุดท้าย พ่อของเขาก็ถูกฆ่าตายภายในห้องนอน แถมศพยังถูกยังราดด้วยน้ำมันเบนซินและจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานนายเซียงไม่เคยเห็นศพของพ่อเลย เนื่องจากครอบครัวต้องการปกป้องเขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหลังเกิดเหตุ เพื่อนบ้านคนดังกล่าวก็ยังแอบติดตามสอดส่องและคุกคามครอบครัวของเขาอีกด้วยพอได้ทราบข่าวการปล่อยตัวและแผนการเลี้ยงฉลองดังกล่าว นายเซียงซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่เซินเจิ้น ก็รีบเดินทางกลับบ้านเกิดของเขาทันที โดยในวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา งานเลี้ยงฉลองก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจีน 18 โต๊ะที่หน้าบ้านของพวกเขา มีการปูพรมแดงและจุดประทัดต้อนรับแขกเหรื่อที่มาร่วมงานอย่างล้นหลามนายเซียงกล่าวทั้งนี้ แม้จะมีการร้องขอให้ยุติการเฉลิมฉลอง แต่ก็ถูกเพิกเฉย ทว่าเรื่องราวดังกล่าวก็จบลงเมื่อตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาช่วยเหลือ"ติดคุกไป 20 ปีไม่มีประโยชน์อะไรเลย?" "ฆาตกรแบบนี้ไม่ควรได้รับการปล่อยตัว ควรสอบสวนเรือนจำให้ละเอียด" "ติดคุกไปไม่กลับใจบ้างหรือ?" "ติดคุก 20 ปีนี่เสียใจบ้างไหม?" และ "ทำไมคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้? พวกเขาคิดอะไรกันอยู่"ที่มา : Murderer in China holds banquet outside victim’s home after 20 years in jail (SCMP)