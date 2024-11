มีแฟนแล้วได้เงิน! บริษัทจีนใจป๋า แจกเงินหวังกระตุ้นให้พนักงานเลิกโสด

โดยบริษัทสัญญาว่าจะแจกเงิน 66 หยวน (ประมาณ 330 บาท) ให้แก่พนักงานที่รับบทเป็นแม่สื่อ แนะนำบุคคลนอกองค์กรลงบนแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ ซึ่งหากพนักงานคนใดสามารถจับคู่กับบุคคลดังกล่าว และสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน บริษัทจะแจกเงินให้ทั้งผู้ที่แนะนำและผู้ที่จับคู่สำเร็จ เป็นเงินจำนวน 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท)

ด้านพนักงานคนหนึ่งเปิดเผยว่า ภายในวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา มีพนักงานที่โพสต์แนะนำบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มหาคู่ไปเกือบ 500 โพสต์ โดยทางบริษัทได้มีการแจกเงินไปแล้วประมาณ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแคมเปญดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นมาไม่ถึง 3 เดือน จึงทำให้ไม่มีใครได้รับเงิน 1,000 หยวนพนักงานคนหนึ่งกล่าวอย่างขำๆ"มีแฟนแถมได้เงิน ช่างเป็นบริษัทที่ดีจริงๆ" "บริษัทมีแผนที่จะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มไหม?" "เจ้านายช่วยเห็นข่าวนี้บ้าง" และ "รัฐบาลควรทำตามนะ"ทว่าก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย โดยพวกเขาบอกว่า ไม่ควรนำเงินมาเป็นสิ่งจูงใจ และความรักไม่ควรวัดด้วยเงินทองที่มา : China firm offers cash incentives to help staff find love, boost happiness, sense of belonging (SCMP)