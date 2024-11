ชายจีนใช้เวลา 100 วัน ปั่นจักรยาน 4,400 กม. เพื่อตามง้อภรรยา!

“เขาติดต่อมาเพราะต้องการที่จะกลับมาคบกันอีกครั้ง ฉันเลยพูดเล่นๆ ว่าฉันจะขับรถไปลาซา ถ้าเขาขี่จักรยานไปที่นั่นได้ ฉันอาจจะลองคืนดีกับเขาดู”

โดยนายโจว และนางหลี่ได้แต่งงานกันเมื่อปี 2007 จากนั้นก็หย่ากันในปี 2013 ก่อนที่จะกลับมาคืนดีและแต่งงานกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้พวกเขามีพยานรักเป็นลูกชายและลูกสาว ทว่าด้วยปัญหาส่วนตัว สุดท้ายพวกเขาก็เลือกที่จะแยกทางกันนายโจวกล่าว พร้อมเสริมว่า พวกเขายังคงติดต่อกันเสมอ และต่างฝ่ายต่างก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนางหลี่กล่าว พร้อมเสริมว่า ความจริงแล้วเธอแค่พูดเล่น ไม่ได้หวังว่านายโจวจะทำจริงโดยในวันที่ 28 ก.ค. ภารกิจง้อภรรยาของนายโจวก็ได้เริ่มต้นขึ้น เขาออกเดินทางจากนครหนานจิง และใช้เวลากว่า 100 วัน เพื่อไปถึงนครลาซาในวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมาตลอดการเดินทาง นายโจวได้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นที่มณฑลอานฮุย โดยเขาเกิดเป็นลมแดด จนต้องเข้าโรงพยาบาล ส่วนครั้งที่สองเกิดขึ้นที่มณฑลหูเป่ย โดยสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่สูงถึง 40 องศา ทำให้นายโจวเกิดเป็นลมแดดอีกครั้ง และยังมีภาวะขาดน้ำร่วมด้วยเมื่อนางหลี่ทราบ เธอก็รีบขับรถมาไกลหลาย 100 กิโลเมตร เพื่อตามมาดูแลนายโจว พร้อมขอให้เขาหยุดการเดินทางนางหลี่กล่าว อย่างไรก็ตาม นายโจวปฏิเสธ ไม่ว่าอย่างไร เขาก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปลาซาให้จงได้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเขาพอห้ามปรามไม่เป็นผล นางหลี่ก็เลยปล่อยให้นายโจวทำตามสิ่งที่เขาต้องการ ทว่าขณะที่เธอกำลังขับรถกลับนั้น ก็ดันเกิดภาวะแพ้ที่สูง นายโจวจึงรีบไปหาเธอ และเมื่อนางหลี่ฟื้น พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่ลาซาด้วยกันเมื่อไปถึงลาซา ทั้งคู่ได้จัดพิธีคืนดีกันเล็กๆ และประกาศกลับมาคบกันอย่างเป็นทางการทั้งนี้ ปัจจุบัน นายโจวกำลังวางแผนปั่นจักรยานไปยังเนปาลและยุโรป ส่วนนางหลี่นั้นเลือกที่จะกลับบ้าน"อาจจะดูน่าประทับใจ แต่ประเด็นสำคัญ คือ ทั้งคู่หัวแข็งเกินไป บุคลิกของพวกเขาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ แม้พวกเขาจะเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตร แต่ความรักที่ทรมานซึ่งกันและกันไม่น่าจะยืนยาวสักเท่าไหร่" "ใครเป็นคนดูแลเด็กๆ ระหว่างการเดินทาง พวกเขาไม่ต้องไปโรงเรียนกันหรือ?" และ "ก่อนออกเดินทาง สามีตั้งใจไปง้อภรรยา แต่หลังจากที่ภรรยากลับบ้าน เขาตัดสินใจปั่นจักรยานต่อเพื่อไปยังเนปาลและยุโรป โดยที่ไม่กลับบ้านก่อน นี่เป็นเสน่ห์ของการปั่นจักรยานหรือ? ทำให้ผู้ชายทุ่มเทมากจนลืมไปว่ามีภรรยาและลูกอีก 2 คนรออยู่ที่บ้าน"ที่มา : Man in China cycles 4,400km over 100 days to reconcile with wife after 2 years apart (SCMP)