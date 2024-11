อยู่คนเดียวมันเหงา! หนุ่ม ป.โท คลั่งรัก นั่งเครื่องบินไปกลับจีน-ออสเตรเลียทุกสัปดาห์

ครั้งหนึ่งเขาได้เปิดเผยจำนวนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีมูลค่าประมาณ 6,700 หยวน (ประมาณ 33,500 บาท) ซึ่งรวมตั๋วเครื่องบิน ค่าแท็กซี่ และค่าอาหารต่างๆ





โดยสาเหตุเกิดจากแฟนสาวของเขา ซึ่งเรียนที่ออสเตรเลียเหมือนกัน ได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับจีนไปก่อน ขณะที่นายสี่ว์นั้นยังมีวิชาที่ต้องเรียนอีก 1 วิชาต่อสัปดาห์ ในช่วงส.ค.-ต.คด้วยความที่ไม่อยากอยู่คนเดียวและอยากใช้เวลาอยู่กับแฟน นายสี่ว์จึงเลือกที่จะเดินทางไกลข้ามทวีป บินไปมาระหว่างจีน-ออสเตรเลีย แทนการเช่าที่พักนายสี่ว์กล่าวรายงานระบุว่า ปกติแล้ว นายสี่ว์จะออกเดินทางจากบ้านที่อยู่ในเมืองเต๋อโจว มณฑลซานตง ตอนเวลา 7.00 น. เพื่อเดินทางไปยังสนามบินในนครจี่หนาน ก่อนที่จะนั่งเครื่องบินไปถึงเมลเบิร์นและเข้าเรียนในวันรุ่งขึ้น จากนั้นก็จะเดินทางกลับจีนในวันถัดมา รวมระยะเวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 3 วัน ซึ่งระหว่างที่อยู่ในเมลเบิร์นเป็นเวลา 1 คืนนั้น เขาจะนอนที่โซฟาในบ้านของเพื่อนทั้งนี้ นายสี่ว์ยังได้อัดคลิปวิดีโอบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเขาและโพสต์ลงบนโซเชียล ซึ่งบัญชีของเขามีผู้ติดตามเกือบ 10,000 คนแม้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะแพงกว่าการเช่าอะพาร์ตเมนต์ในเมือง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ต่อเดือน ทว่าเพื่อความรักแล้ว นายสี่ว์กลับบอกว่ามันคุ้มค่า!“ฉันไม่เคยเห็นใครทุ่มเทเพื่อความรักมากขนาดนี้มาก่อน” “ฉันจะไม่เดินทางไกลขนาดนั้นทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันเหนื่อยเกินไป” และ “ฉันจะไม่เดินทางไป-กลับระหว่างโรงเรียนและบ้านทุกสัปดาห์ แม้ว่าจะอยู่เมืองใกล้ๆ กันก็ตาม”ที่มา : ‘For love’: China student makes weekly Australia trips for class, returns home to see partner (SCMP)