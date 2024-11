ตะลึง! คุณแม่ชาวจีนวัย 25 ท้อง &'แฝด 9&'

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุว่า การตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติเป็นเรื่องที่พบได้ยาก โดยเฉพาะแฝด 4 ขึ้นไป ซึ่งยิ่งมีจำนวนทารกมากเท่าไหร่ โอกาสแท้ง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

เดิมทีเธอรู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากแต่งงานมาได้ 1 ปี เธอก็ไม่ตั้งครรภ์เสียที ก่อนที่จะพบว่า ตัวเธอนั้นประสบภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากพบซีสต์หลายก้อนและติ่งเนื้อในโพรงมดลูก แพทย์จึงแนะนำให้เธอฉีดยากระตุ้นการตกไข่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์โดยเธอเริ่มฉีดยากระตุ้นการตกไข่ในช่วงต้นเดือนต.ค. และช่วงปลายเดือนต.ค. เธอก็ได้รับข่าวดีที่รอคอยนางโหวกล่าว หลังจากแพทย์แจ้งว่า เธอตั้งครรภ์แฝด 3 พร้อมเสริมว่า ความฝันของเธอที่จะได้เป็นแม่คนนั้นเป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ผลอัลตร้าซาวด์กลับบอกว่า เธอตั้งครรภ์แฝด 8 แถมภายหลังอาการแพ้ท้องของเธอนับวันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งใน 7 วันต่อมา และพบว่า เธอมีถุงน้ำในครรภ์ถึง 9 ถุง ซึ่งหมายความว่า เธอตั้งครรภ์แฝด 9นางโหวรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ความดีใจที่กำลังจะได้เป็นแม่คนเริ่มเปลี่ยนเป็นความสับสนและความกังวลเข้ามาแทนทีด้านสามีของนางโหวเผยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกเป็นกังวล และกลัวว่าร่างกายของภรรยาจะรับไม่ไหว จึงไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าจะทำอย่างไรดี เพื่อให้ปลอดภัยต่อแม่และลูกที่มา : Expectant mother in China supposed to have triplets, finds out she’s pregnant with 9 babies (MustShareNews)