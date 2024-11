ยินดีต้อนรับการกลับมา... “นางฟ้าชนบท หลีจื่อชี” หลังหายไปกว่า 3 ปี ผู้ติดตามหน้าใหม่เพิ่มอีกนับล้านในชั่วคืนเดียว (มีคลิป)

หลังเงียบหายไป 1,217 วัน วล็อกเกอร์สาวจีน วัย 34 ปี ฉายา

"นางฟ้าชนบท"

นาม

“หลีจื่อฉี” (Liziqi/李子柒)

กลับมาแล้ว พร้อมกับปล่อยคลิปวิดีโอชิ้นใหม่แค่ชั่วข้ามคืนเดียว ทั้งจำนวนแฟนคลับและยอดวิวทบทวีขึ้นอีกหลายล้าน ...ปังๆๆๆ เสียยิ่งกว่าพลุแตกในวันตรุษจีน!



สื่อจีนระบุว่า ปรากฏการณ์นี้ได้ยืนยันว่า “ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดี” วันนี้ก็ยังได้รับการต้อนรับและเคารพในผลงาน

หลังประกาศการกลับมา หลี่จื่อชีอัปคลิปใหม่ 3 ชิ้น คือ การซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าของคุณยายโดยเปลี่ยนประตูตู้ใหม่เป็นประตูไม้ทำจากเทคนิคแล็กเกอร์ทำด้วยมือเธอเอง ส่วนคลิปชิ้นที่สอง การสร้างเรือนไม้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของท่ามกลางป่าธรรมชาติ และชิ้นที่สาม การทอและย้อมผ้าไหม ในช่วงเวลาไม่ถึงวัน ยอดวิวคลิปใหม่ในยูทูบรวมกว่า 15 ล้านครั้ง



การกลับมาของหลีจื่อชี “#李子柒回归#“(Li Ziqi’s Return)

ในบ่ายวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา หลีจื่อชี ประกาศการกลับมาหลังหายหน้าไป 3 ปีกว่า พร้อมกับได้อัปคลิปวิดีโอชิ้นใหม่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทั้งบนสถิติที่สื่อจีนอ้างอิงระบุจำนวนแฟนคลับของหลีจื่อชีในแพลตฟอร์มทั้งหมด นับถึงวันที่ 12 พ.ย.2024 มีเกือบ 113 ล้านคน (เวยปั๋ว 25,740,000 โต่วอิน 47,150,000 ไคว่โส่ว 9,180,000 Bilibili 7,550,000 เสี่ยวหงซู 3,250,000 ยูทูบ 19,900,000)หลังจากที่หลีจื่อชีกลับมาอัปคลิปในบ่ายวันที่ 12 พ.ย. จำนวนแฟนคลับของเธอบนแพลตฟอร์มหลักเพิ่มขึ้นกระฉูดภายในแค่ข้ามคืนเดียวของวันนั้น ได้แก่ ในเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 ล้านคน รวมยอดทั้งหมดราว 27 ล้าน ด้านแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2.688 ล้านคน รวมเป็นกว่า 54 ล้านคน ในเพิ่มอีกกว่า 3 แสน รวมเป็นกว่า 9.5 ล้านส่วนจำนวนผู้ติดตามหลีจื่อชีในช่องภาษาจีนของตอนนี้มีกว่า 20 ล้าน โดยภายในหนึ่งวันหลังจากกลับมาอัปคลิปใหม่ เธอได้ผู้ติดตามเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปใหม่ของหลีจื่อชี ต่างชื่นชมยกนิ้วให้ในคุณภาพของการผลิตวิดีโอ และเสน่ห์เชิงสุนทรียภาพในชั่วข้ามคืนเดียวที่ปล่อยกลับมาคลิปใหม่ หัวข้อกลายเป็นหัวข้อฮอตเสิร์ชอันดับหนึ่ง นับถึงวันพุธที่ 13 พ.ย. วิดีโอแสดงหัตถกรรมเทคนิคแล็กเกอร์ มีผู้ชม 120 ล้านบนแพลตฟอร์มซีน่า เวยปั๋ว กระตุ้นปฏิกิริยาโต้ตอบมากกว่า 1.94 ล้าน (รวมยอดแชร์ คอมเมนต์ และไลก์)เมื่อถามถึงเหตุผลการกลับมาของเธอ หลี่ ตอบว่า “จริงๆ ฉันได้ตัดสินใจมานานกว่าเดือนแล้ว ในที่สุดฉันตัดสินใจออกมาและบอกกับทุกคนว่าฉันทำอะไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และจะทำอะไรในอนาคต เพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลมากเกินไปและก่อกระแสคาดเดาเกี่ยวกับการกลับมาของฉัน”เมื่อถูกถามถึงการอัปเดตวิดีโอในอนาคต หลี่ตอบว่า “ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ทำวิดีโอในอนาคต เพราะฉันยังมีความสุขที่จะแชร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของฉันและแง่มุมวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ากับทุกคน อย่างไรก็ตาม จะมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และฉันจะรอจนกว่าจะฉันจะทำสิ่งต่างๆ เสร็จเรียบร้อยด้วยมือของฉันเองก่อนที่จะออกมาพูดอะไรแน่นอน”หลีจื่อชี เติบโตจากครอบครัวยากจนในมณฑลเสฉวน การศึกษาไม่ถึงชั้นมัธยมต้น เริ่มโพสต์วิดีโอสั้นใน ซีน่า เวยปั๋ว เมื่อปี 2016 ฉายวิถีชีวิตชนบท วิธีการทำอาหารแบบเก่า และผลงานเชิงวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การทำสีย้อม และเสื้อผ้า ในปี 2020 ช่องคลิปวิดีโอสั้น “Liziqi” ได้ครองแชมป์ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ในด้านของจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดของช่องภาษาจีนใน Youtube ด้วยจำนวนผู้ติดตาม 11.4 ล้านในขณะนั้น ณ ปัจจุบัน ยอดผู้ติดตามช่อง “Liziqi” บน Youtube มีกว่า 20.1 ล้านคนหลีจื่อชี หายหน้าไปจากแสงเจิดจรัสของโลกโซเชียลมีเดียในปี 2021 หลังจากที่มีข่าวต่อสู้ศึกคดีความกับกลุ่มคู่หุ้นส่วนธุรกิจ- เอเยนซีการตลาด หลี่จื่อชีพูดในรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์แห่งจีน (ซีซีทีวี) เมื่อเดือนต.ค.2021 ว่า เธอต้องการปกป้องแบรนด์ของตัวเอง และไม่ต้องการให้ผลงานของเธอถูกทำเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไปหลังกลับมาอัปคลิปวิดีโอในวันอังคารที่ผ่านมา หลีจื่อชี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า เธอได้พักผ่อนและใช้เวลากับยายมากขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ ช่วง 3 ปีเธอได้ไปเยี่ยมและเรียนรู้งานจากช่างฝีมือผู้สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กว่า 100 ท่านการกลับมาของหลีจื่อชี สร้างความตื่นเต้นดีใจทั้งกลุ่มแฟนคลับในจีนและต่างประเทศชาวเน็ตที่ใช้แพลตฟอร์ม Youtube เวอร์ชันภาษาต่างๆ อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ รัสเซีย ไทย จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม และชาวเน็ตในภูมิภาคต่างๆ ของโลกต่างยินดีต้อนรับการกลับมาของหลีจื่อชีอย่างตื่นเต้นดีใจคอมเมนต์ของผู้ใช้ Youtube รายหนึ่ง มีผู้กดไลก์กว่า 2 หมื่น “ในเวลาที่โลกกำลังต้องการเธอมากที่สุด เธอก็กลับมา”Clip LiZiqi Channel (12 Nov.2024) : My grandma’s wardrobe was broken, so I gave it a makeoverClip LiZiqi Channel (13 Nov.2024): For Everyone Who Knows My Nameย้อนดู Clip Liziqi Channel 3 years ago,