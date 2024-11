นักศึกษาแห่อุดหนุนลุงขาย &'กัวคุย&' ที่ภรรยาป่วยเป็นมะเร็งเต้านม จนคิวยาวหลาย 100 เมตร!

ด้านลูกชายของลุงหู ซึ่งพักการเรียนชั่วคราว เพื่อออกมาช่วยขายกัวคุยนั้น บอกว่า รายได้รวมต่อวันของพวกเขาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) เป็นมากกว่า 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)









จุดเริ่มต้นของแถวอันยาวเหยียด เกิดจากนักศึกษาสาวแซ่เกา ที่ได้พูดคุยกับลุงหู หรือที่นักศึกษาส่วนใหญ่เรียกกันว่าซึ่งขายกัวคุยอยู่ริมถนนใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฝูเจี้ยน โดยภรรยาของลุงหูตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา และค่ารักษาพยาบาลในแต่ละเดือนก็สูงถึง 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)ด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือ เกาจึงสั่งกัวคุยไส้เนื้อที่แพงที่สุด พร้อมสั่งพิเศษเพิ่มเนื้อเยอะๆ แต่ลุงหูกลับคิดเงินเธอเท่ากัวคุยไส้เนื้อธรรมดาเท่านั้นต่อมา เกาได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวเรื่องราวของลุงหู และภรรยาลงบนโซเชียล เพื่อเรียกร้องให้นักศึกษาคนอื่นๆ ช่วยอุดหนุนร้านของลุงหู โดยคลิปวิดีโอของเธอมียอดเข้าชมมากกว่า 30 ล้านครั้ง และมียอดไลก์สูงถึง 2.1 ล้านไลก์นับแต่นั้นมา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฝูเจี้ยน และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงต่างไปยืนต่อคิวนานหลายชั่วโมงเพื่ออุดหนุนกัวคุยของลุงหู ที่มีราคาตั้งแต่ 4-7 หยวน (ประมาณ 20-35 บาท) ขึ้นอยู่ไส้ที่เลือก ซึ่งบางคนถึงกับสั่งกัวคุยกลับไปเป็นจำนวนมาก บางคนก็แอบโอนเงินให้ลุงหูโดยตรง นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญเดินทางมาไกลเพื่อมาร้านลุงหูโดยเฉพาะแม้จะขายดีเป็นอย่างมาก แต่ลุงหูก็ยืนกรานว่าจะไม่หารายได้เกินจำเป็น และขอให้เด็กๆ ซื้อกัวคุยได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นเท่านั้น รวมทั้งยังติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อบริจาคเงินส่วนที่เกินมาอีกด้วยลูกชายของลุงหูกล่าวทั้งนี้ ลุงหูขายกัวคุยมานานกว่า 3 ทศวรรษ โดยกัวคุยเป็นอาหารพิเศษจากบ้านเกิดของเขา ซึ่งอยู่ที่อำเภอจิ้นอวิ๋น มณฑลเจ้อเจียง และเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดจึ้น บ้านเกิดของลุงหูถึงกับส่งเชฟที่เชี่ยวชาญด้านกัวคุยมาช่วย นอกจากนี้ พ่อค้าที่ขายกัวคุยในเมืองฝูโจว ก็ถึงกับหยุดร้านของตัวเอง มาทำกัวคุยให้ลุงหูเช่นกัน“นักศึกษาเหล่านี้เป็นคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น” และ “ลุงกัวคุยและครอบครัวของเขาได้รับความช่วยเหลือมากมายจากหลายฝ่าย เพียงเพราะคลิปวิดีโอความยาวไม่กี่วินาที นี่คือความสำคัญของอินเทอร์เน็ต”ที่มา : China students rally for pancake vendor with cancer-hit wife, form long queues to buy food