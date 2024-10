ชายจีนสุดเซ็ง! ซื้อรถหรูแต่เจอปัญหาหลังคาน้ำรั่ว ติดผ้าใบประชดจนกลายเป็นเทรนด์

นายโจวให้ศูนย์ประเมินราคา หากนำรถคันดังกล่าวไปเป็นส่วนลดเพื่อซื้อรถคันใหม่ โดยได้รับการประเมินอยู่ที่ 1.5 ล้านหยวน (ประมาณ 7.5 ล้านบาท) ซึ่งหมายความว่าเขาจะขาดทุนไป 650,000 หยวน (ประมาณ 3.25 ล้านบาท)

ภายหลังนายโจวได้ซื้อผ้าใบราคาต่ำกว่า 1 หยวนต่อตารางเมตร (ประมาณ 5 บาท) มาคลุมหลังคารถ ก่อนที่จะติดผ้าใบกับหลังคารถด้วยเทปกาวเหลือง-ดำ เพื่อเป็นการประชดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

โดยนายโจวได้ซื้อรถคันดังกล่าวมาจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Maybach ในเมืองซูโจว เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากรับรถไปได้เพียง 2 วัน เขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆ จากแผงหน้าปัดรถ ยิ่งไปกว่านั้น เวลาฝนตกหลังคาก็รั่วจนน้ำไหลซึมลงมาเขาได้นำรถไปให้ที่ศูนย์ตรวจสอบ แต่ช่างกลับหาสาเหตุไม่พบ พนักงานจึงแนะนำให้รื้อรถ แต่นายโจวปฏิเสธ เพราะเขาคิดว่าทางศูนย์ไม่ควรรื้อรถสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างไรก็ตาม พนักงานแอบเอารถของเขาไปรื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต นายโจวจึงแจ้งตำรวจ พร้อมปฏิเสธข้อเสนอของทางศูนย์ที่อ้างว่าจะซ่อมรถให้ราคาประเมินที่ได้รับทำให้นายโจวไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้านำรถไปขายเป็นรถมือสองจะได้ราคาที่ดีกว่านี้ในวันที่ 10 ต.ค. โจวได้เผยกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่า ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เขาได้โทร.ไปที่สายด่วนเพื่อร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยนายโจวหวังว่า จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน คำขอโทษ รวมถึงค่าชดเชยการบาดเจ็บทางศีลธรรม จำนวน 80 หยวน (ประมาณ 400 บาท)จากนั้นก็อัปโหลดเรื่องราวทั้งหมดลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ที่มีผู้ติดตามราว 300,000 คน ซึ่งคลิปเหล่านั้นได้กลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมา โดยเจ้าของรถจำนวนมาก รวมถึงรถ Maybach ต่างนำผ้าใบมาติดตามนายโจว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนเขาที่มา : China driver covers new luxury car with tarp to stop water leak, triggers copycat trend (SCMP)