สัญชาตญาณความเป็นแม่! แก๊สรั่วระเบิดในครัว แม่เจ็บสาหัส แต่ยังปกป้องลูกน้อยจนปลอดภัย (มีคลิป)

คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเผยภาพ นางหวงที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด วิ่งออกมาจากห้องครัว อย่างไรก็ตาม สิ่งแรกที่เธอทำ คือ การรีบเข้าไปช่วยและปลอบลูกชายของเธอที่กำลังร้องไห้ แม้ว่าผิวของเธอจะถูกไฟลวก แต่เธอยังอุ้มลูกอย่างอ่อนโยนและพาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย แล้วจึงโทร.หาสามี และบอกเพื่อนบ้านให้โทร.แจ้งสายด่วนฉุกเฉิน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่นางหวง กำลังทำอาหารอยู่ในครัวภายในบ้านของเธอ จู่ๆ ก็เกิดแก๊สรั่วและระเบิดออกมา จนประตูห้องครัวที่ถูกปิดไว้พังไม่มีชิ้นดี ซึ่งลูกชายวัย 2 ขวบของเธอที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะอยู่แถวหน้าประตู ก็ถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นไปอยู่ใต้ซากประตูนายสีว์ สามีของนางหวง ซึ่งทำงานเป็นช่างทำผม รีบกลับบ้านทันทีที่ทราบข่าว เขารู้สึกช็อกเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นสภาพของภรรยา ที่หน้าซีด ผมไหม้ ผิวหนังหลุดร่อน และมีอาการบวมที่แขนและขาระหว่างทางที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล นางหวงถามถึงลูกชายตลอดเวลา โดยลูกชายของเธอได้รับบาดเจ็บที่หลังเพียงเล็กน้อย ขณะที่ร่างกายของหวงมีแผลไฟไหม้ร้อยละ 60-70 ซึ่งเป็นแผลไหม้ระดับที่ 2แพทย์กล่าวว่า อาการของนางหวงค่อนข้างวิกฤต ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ต.ค. นางหวงได้รับการผ่าตัดครั้งแรก เพื่อนำผิวหนังที่ตายแล้วออกนายสีว์ บอกว่า เขาไม่อาจจินตนาการถึงความเจ็บปวดที่นางหวงต้องเผชิญได้เลย แต่เธอก็ดูมีกำลังใจเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาเปิดคลิปวิดีโอของลูกชายให้ดู“ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่และปราศจากความเห็นแก่ตัว” “เธอคงรู้สึกโล่งใจที่ลูกชายของเธอได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น” และ “เธอเป็นแม่ที่กล้าหาญมาก หวังว่าความกล้าหาญของเธอจะช่วยให้เธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้”ที่มา : 9 million watch video in shock as burned China mum screams in pain while protecting toddler (SCMP)