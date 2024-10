อนาคตไกล! หนูน้อย 3 ขวบกับทักษะในการตีปิงปองอันยอดเยี่ยม (มีคลิป)

รายงานระบุว่า เสี่ยวอู๋ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณย่า และได้เริ่มเล่นปิงปองตั้งแต่อายุเพียง 8 เดือน ก่อนที่จะเริ่มเรียนอย่างจริงๆ จังๆ ในช่วงต้นปีนี้

คลิปวิดีโอที่ได้รับการกดไลก์กว่า 3.3 ล้านครั้งบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เผยภาพเสี่ยวอู๋ที่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการตีปิงปองบนโต๊ะเล็กๆ ภายในบ้านกับสมาชิกในครอบครัวแม้จะมีอายุยังน้อย แต่เสี่ยวอู๋กลับดูมีความมั่นใจและสนุกกับการตีปิงปองเป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถรับส่งลูกปิงปองได้แม่นยำ ตีโฟร์แฮนด์สลับกับการตีแบ็กแฮนด์ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมจบแมตช์ดังกล่าวด้วยลีลาการตีโฟร์แฮนด์อันทรงพลังในคลิปวิดีโออื่นๆ จะเห็นเสี่ยวอู๋ฝึกซ้อมอย่างหนัก และด้วยความที่ยังเป็นเด็กน้อย เสี่ยวอู๋จึงต้องยืนบนโต๊ะเล็กๆ เพื่อที่จะได้สูงพอที่จะตีปิงปองบนโต๊ะปิงปองขนาดปกติทั่วไป"เขามีพรสวรรค์ในการเล่นปิงปองจริงๆ" "อายุ 3 ขวบ ตีปิงปองมาแล้วเกือบ 3 ปี" "ชาวต่างชาติชอบคิดว่า ปิงปองเป็นกีฬาที่อยู่ในสายเลือดคนจีน แบบเกิดมาเพื่อเล่นปิงปอง ซึ่งดูเหมือนความคิดแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริง!" และ "โอ้พระเจ้า ฉันเป็นแค่เป็นคนที่ชื่นชอบการตีปิงปอง แต่ก็ยังตีสู้เด็ก 3 ขวบคนนี้ไม่ได้เลย เขาตีโฟร์แฮนด์สลับกับแบ็กแฮนด์ได้พลิ้วมาก ลีลาการตบจังหวะสุดท้ายก็เร็วมาก เด็กคนนี้มีศักยภาพในการเป็นแชมป์โอลิมปิกอย่างแน่นอน"ที่มา : China table tennis wonder boy wows social media with stunning skills, tipped as future champion (SCMP)