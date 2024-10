วางแผนเป็นปี! โจรทำเนียน พายเรือ 3 ชม.ไปขโมยตู้เซฟบริษัท ไม่ถึง 24 ชม.ถูกรวบ

ทั้งนี้ จากการโจรกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นายเฉิงต้องโทษจำคุกขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดชีวิต

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่หางโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่ามีบริษัทถูกโจรกรรม ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น กล้องวงจรปิดของบริษัทนั้นถูกทำลาย แต่โชคดีที่กล้องวงจรปิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำข้างบริษัทยังสามารถใช้การได้โดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายต้องสงสัยที่ทำตัวแปลกๆ พายเรืออยู่ใกล้กับบริษัทในขณะนั้น และเนื่องจากคนร้ายดูคุ้นเคยกับระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าคนร้ายอาจเป็นคนในบริษัท จึงทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัวนายเฉิง อดีตพนักงานของบริษัท ที่บ้านเกิดของเขาในมณฑลเจียงซี ซึ่งใช้เวลาขับรถจากหางโจวไปประมาณ 6 ชม. เรียกว่าการจับกุมตัวคนร้ายนั้น หากนับตั้งแต่ได้รับรายงานก็ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชม.โดยกล่าวว่าเขาใช้เวลาเตรียมการเป็นปี นับตั้งแต่ออกจากบริษัท ตอนแรกคิดว่าจะขับรถและปลอมตัวไปก่อเหตุ แต่ก็รู้สึกว่ารัดกุมไม่พอ พอเห็นเรือจอดอยู่ก็เลยตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้ห่างจากบริษัทไปไม่กี่กิโลเมตร จากนั้นก็พายเรือประมาณ 3 ชม.เพื่อไปที่บริษัทเมื่อไปถึงบริษัทก็แอบเข้าไปในห้องเก็บกุญแจสำรอง จัดการตัดการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด และขโมยตู้เซฟหนัก 50 กิโลกรัมจากฝ่ายบัญชี“วางแผนไว้ 1 ปี ถูกจับใน 1 วัน” “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขโมยอะไรก็ตาม จากเมืองที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เต็มไปหมด” และ “เขาควรจะใช้เรือดำน้ำ”ที่มา : China thief rows boat at dawn to steal US$70,000 from company he targeted for a year (SCMP)