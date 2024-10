จริงหรือจ้อจี้! หนุ่ม 29 จบปริญญาเอก 4 ใบ และปริญญาโทอีกหลายใบ

นักล่าปริญญา! เรียกว่ากลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ หลัง Inner Mongolian National Culture and Art Research Institute มีการเปิดเผยโปรไฟล์การศึกษาสุดน่าทึ่งของ

"จ้าวจื่อเจี้ยน"

ชายวัย 29 ปี จากมณฑลอันฮุย ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนักวิจัยของสถาบัน





แน่นอนว่า ทันทีที่มีการเผยแพร่ประวัติการศึกษาของเขาออกไป ผู้คนมากมายก็ต่างสงสัยว่า ประวัติการศึกษาของเขาเป็นของจริงหรือไม่? เพราะกว่าจะได้รับปริญญาแต่ละใบนั้นต้องใช้เวลาในการเล่าเรียนมิใช่น้อย

ทั้งนี้ จากกระแสดังกล่าว ทางสถาบันได้มีการระงับการจ้างงานในตำแหน่งนักวิชาการของนายจ้าวเป็นที่เรียบร้อย

รายงานระบุว่า นายจ้าว เกิดในปี 1995 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านศิลปะการแสดง จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ และศาสนศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 4 ใบด้วยกัน ซึ่ง 2 มหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวถึง คือ Catholic University of Korea และ Lyceum of the Philippines Universityส่วนระดับปริญญาโทนั้น นายจ้าวได้สำเร็จการศึกษาในหลากหลายสาขา เช่น ด้านการสื่อสาร พุทธศาสนศึกษา สติศึกษา โดยจบจาก University of Hong Kong, Baptist University, University of Zaragoza และ Miguel de Cervantes European Universityนอกจากนี้ เขายังเป็นสมาชิกสมาคมวิชาการอีก 22 แห่ง และบทความทางวิชาการของเขายังได้รับตีพิมพ์ไปกว่า 24 บทความ ซึ่งมีการถูกนำไปใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้ง"อินฝูจุน" หัวหน้าสถาบัน ได้ยืนยันว่าปริญญาโททุกใบของนายจ้าวได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ จากศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน (CSCSE) ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนและสำหรับปริญญาเอกนั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1 ใบ อีกใบยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ส่วนที่เหลืออีก 2 ใบนั้น นายจ้าวยังไม่ได้มีแผนที่จะส่งไปตรวจสอบอย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนได้มีการเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยที่นายจ้าวศึกษาบางแห่งไม่ผ่านการรับรอง รวมทั้งบางแห่งก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ยิ่งไปกว่านั้น สมาคมวิชาการส่วนใหญ่ที่นายจ้าวเป็นสมาชิก ปกติแล้วคนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้ เพียงแค่จ่ายค่าธรรมเนียมเท่านั้นที่มา : China man, 29, with 4 PhDs and several master’s degrees probed for dubious credentials (SCMP)