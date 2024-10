ชายจับได้ว่าภรรยามีชู้ แต่กลับถูกชู้รักของภรรยาตลบหลัง จนต้องเข้าคุกซะเอง!

ย้อนกลับไปในปี 2021 เพื่อที่จะพาลูกสาวไปพบกับติวเตอร์ส่วนตัว นายหลูสังเกตว่าภรรยาของเขาใช้เวลาแต่งตัวนานผิดปกติด้วยความสงสัยเขาจึงแอบตามเธอไป และพบว่าเธอได้เข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จากนั้นเขาก็ได้พบความจริงสุดช็อก ว่าภรรยาของเขามีชู้นายหลูแอบอัดคลิปขณะที่ภรรยาซึ่งสวมเพียงชุดชั้นในสุดเซ็กซี่ กำลังใช้เวลาร่วมกับชู้รักที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า ก่อนที่เขาจะเข้าไปทำร้ายร่างกายชายชู้และเตะภรรยาอย่างไรก็ตาม แม้จะโกรธจนฟิวส์ขาด แต่พอชายชู้ยอมรับว่า ตัวเองมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขา และจะโอนเงินเป็นค่าชดเชยให้นายหลู จำนวน 25,000 หยวน (ประมาณ 125,000 บาท) นายหลูก็ดันยอมรับเงินนั้นมาโดยไม่คาดคิด 1 เดือนต่อมา ขณะที่นายหลูกำลังยุ่งอยู่กับการฟ้องหย่า เขากลับได้รับแจ้งว่า ชู้รักของภรรยาได้เข้าแจ้งความกับตำรวจโดยกล่าวหาว่าถูกเขาแบล็กเมลนายหลูปักใจเชื่อว่าเบื้องหลังของการแจ้งความในครั้งนี้เป็นฝีมือภรรยาของเขา เพื่อที่เธอจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในสิทธิเลี้ยงดูบุตรนายหลูได้ยื่นอุทธรณ์ในเดือน มี.ค.2022 แต่ศาลประชาชนชั้นกลางของเมืองจือปั๋ว พิพากษายืนตามคำตัดสินเดิม และในเดือน ธ.ค.ของปีเดียวกันนั้น นายหลูก็ยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง แต่ก็ถูกปฏิเสธคำร้องนายหลู ผู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลประชาชนชั้นสูงมณฑลซานตง ซึ่งมีคำสั่งให้ศาลประชาชนชั้นกลางของเมืองจือปั๋ว พิจารณาคดีนี้ใหม่ โดยให้เหตุผลว่านอกจากนี้ ศาลยังตัดสินว่า ชู้รักของภรรยานายหลูมีความผิด โทษฐานมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของนายหลู อันเป็นการกระทำที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประเพณีอันดีงามและมาตรฐานทางศีลธรรมที่มา : China husband given US$3,500 by wife’s lover after catching pair in bed is sued for blackmail (SCMP)