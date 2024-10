"ขวดสไปรท์" ถูกนำขึ้นประมูล! หลังเศรษฐีจีนล้มละลาย

ไปซื้อเองเร็วกว่าไหม? ศาลประชาชนเขตต้าเฟิง ในเมืองเหยียนเฉิง มณฑลเจียงซู เปิดประมูลขวดสไปรท์ 1 ขวด ของอดีตเศรษฐี หลังบริษัทล้มละลาย

โดยราคาเริ่มต้นของการประมูลอยู่ที่ 4.2 หยวน (ประมาณ 21 บาท) จากราคาปกติที่ขายตามร้านค้าทั่วไป 6 หยวน (ประมาณ 30 บาท) และจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.08 หยวน (ประมาณ 0.4 บาท) ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องไปรับสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น ไม่มีการจัดส่ง





การประมูลครั้งนี้มีอาลีบาบา (Alibaba) เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการจัดการประมูลผ่านแพลตฟอร์มของทางอาลีบาบารายงานระบุว่า เจ้าของขวดสไปรท์มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2 แห่ง คือ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและบริษัทอาหารทะเล ซึ่งมีทุนจดทะเบียนรวมกันเกิน 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) โดยบริษัททั้งสองได้ประกาศล้มละลายไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบว่า บริษัทมีข้อพิพาทหลายกรณี รวมถึงการถูกลงโทษต่างๆ เช่น ถูกลงโทษจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพราะขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการทำฟาร์มสาหร่ายและการแปรรูปการเปิดประมูลดังกล่าวมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 366 ราย มีผู้ตั้งการแจ้งเตือน 652 ราย และมีผู้เข้าชมมากกว่า 13,000 ครั้ง“การประมูลครั้งนี้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร” “ไร้สาระมาก ฉันพนันได้เลยว่า ทางสไปรท์เองก็คงไม่คาดคิดเหมือนกัน ว่าวันหนึ่งจะถูกนำมาประมูล” “ไม่น่าจะขายได้นะ ค่ารถบัสไปกลับก็ 4 หยวนแล้ว บวกกับราคาประมูล 4.2 หยวน รวมเป็น 8.2 หยวน” "แค่อยากดื่มสไปรท์จะเสียเวลาไปร่วมประมูลทำไม?" "คงเป็นคนในศาลนั่นแหละที่ซื้อ" และ "ลงไปซื้อเองยังเร็วกว่า"ทั้งนี้ มีรายงานว่า การประมูลดังกล่าวได้ถูกยกเลิก หลังฝ่ายที่เกี่ยวข้องบรรลุข้อตกลงซึ่งกันและกันอนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศาลประชาชนเขตต้าเฟิงจัดประมูลสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ โดยก่อนหน้านี้เคยมีการประมูลสิ่งของต่างๆ สำเร็จมาแล้ว เช่น กะละมังล้างผัก 2 ใบ ราคา 7.1 หยวน (ประมาณ 35.5 บาท) ถ้วย 1 ใบ ราคา 5.6 หยวน (ประมาณ 28 บาท) และไขควง 1 ชุด ราคา 5.6 หยวน (ประมาณ 28 บาท)ที่มา : Broke ex-China millionaire’s last possession auctioned off – a bottle of Sprite (SCMP)