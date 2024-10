เทรนด์ใหม่! ชาวจีนแข่งกันตามล่าหา &'เห็ด&' พร้อมอวดลงโซเชียล

ทั้งนี้ ด้วยกระแสดังกล่าวรัฐบาลท้องถิ่นจึงออกเตือนประชาชนให้ระวังเห็ดพิษ โดยแนะนำให้เลือกบริโภคเฉพาะเห็ดที่หน้าตาคุ้นเคยและรับประทานได้เท่านั้น

โดยชาวจีนต่างแข่งกันออกไปตามล่าหาเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดหูหนูดำ เห็ดหูหนูขาว เห็ดหลินจือและอื่นๆ ก่อนที่จะโพสต์อวดกันบน "เสี่ยวหงซู" (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีน) จนมีแต่รูปเห็ดสารพัดชนิด ซึ่งหากใครโชคดีก็อาจจะได้พบเห็ดหายากและมีราคาแพง อย่างเห็ดมัตสึทาเกะอย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เสฉวนและเจ้อเจียง จะได้เปรียบในกิจกรรมนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะมณฑลอวิ๋นหนานที่ได้รับการขนานนาม ว่าเป็นของจีน เพราะสามารถเพาะพันธุ์เห็ดป่าที่รับประทานได้กว่า 900 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 90 ของเห็ดป่ารับประทานได้ทั้งหมดในประเทศแม้การตามล่าหาเห็ดจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร แต่ด้วยกระแสที่เป็นไวรัลบนโลกโซเชียล ก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในท้องถิ่นต่างผุดไอเดียแพกเกจทัวร์เห็ดและอาหารเมนูเห็ดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ ยังมีแพกเกจเดินป่า พร้อมอาหาร 1 มื้อ ซึ่งใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง สนนราคาอยู่ที่ 298 หยวนต่อคน (ประมาณ 1,490 บาท)เนลสัน หว่อง กรรมการผู้จัดการของ Luen Kee Hoo ผู้นำเข้าเห็ดจากยูนนานสู่ฮ่องกง กล่าวที่มา : New collecting craze goes viral in China. It involves mushrooms, with Yunnan the hotspot (SCMP)