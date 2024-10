หญิงจีนลาออกจากงาน หันมาศึกษากฎหมาย ทวงความยุติธรรมให้เจ้าตูบที่โดนวางยา!

"Papi"

หลี่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ยุติธรรม เธอเชื่อว่า คุณค่าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ และต้องการให้นายจางติดคุก เดือนเดียวกันนั้น เธอเลยตัดสินใจลาออกจากงาน ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมาศึกษา และทำงานร่วมกับทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐานในการเอาผิดนายจาง

ทั้งนี้ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่การวางยาสัตว์เลี้ยงกลายเป็นประเด็นที่ถูกดำเนินคดีอาญา จึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้าไปเกือบ 2 ปี เนื่องจากเป็นเรื่องยากในการประเมินมูลค่าของสัตว์เลี้ยงที่ตกเป็นเหยื่อ





เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2022 เมื่อสุนัขพันธ์เวสต์ ไฮแลนด์ ไวท์ เทอร์เรียร์ (West Highland White Terrier) วัย 13 ปีของหลี่ ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อจากการวางยา โดย Papi ต้องทรมานกว่า 7 ชม.ก่อนที่จะตาย หลังหลงไปกินไก่ผสมยาเบื่อหนูที่นายจาง วัย 65 ปี ตั้งใจโรยไว้ในสนามเด็กเล่นนายจางอ้างว่า เขาทำลงไปเพราะต้องการแก้แค้นสุนัขที่มาฉี่ใส่รถสามล้อของเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศจีนไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ที่กระทำผิดมักจะโดนปรับเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นขณะเดียวกัน เธอยังอัปเดตเกี่ยวกับคดีดังกล่าวลงในบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน โดยมีผู้ติดตามถึง 55,000 คนเดือน ก.พ.ปีที่แล้ว หลี่ได้ยื่นฟ้องนายจาง พร้อมเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าความเสียหายทางจิตใจ ซึ่งตามกฎหมายของจีน หากมีการวางยาพิษแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ผู้ก่อเหตุอาจจะต้องจำคุกตลอดชีวิตปัจจุบัน หลี่และเจ้าของสุนัขที่ได้รับผลกระทบอีก 10 ราย ยังคงเฝ้ารอคำตัดสิน โดยกำหนดเส้นตายในการตัดสินคดีถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 17 ธ.ค.ของปีนี้หลี่กล่าว พร้อมเสริมว่า หากคำตัดสินไม่เป็นที่พอใจเธอก็อาจจะยื่นอุทธรณ์"เป็นกำลังใจให้นะ" "เข้มแข็งไว้นะหลี่ ฉันสนับสนุนคุณ สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนครอบครัว นายจางต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำ" และ "ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสัตว์เลี้ยง แต่ฉันก็ชื่นชมในความกล้าหาญและสติปัญญาของคุณ ฉันหวังว่าคุณจะได้รับคำตัดสินที่เป็นธรรม"ที่มา : China pet lover buries herself in law books in bid to send dog-poisoning culprit to jail (SCMP)