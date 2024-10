‘ละครสั้นออนไลน์จีน’ ฮอตฮิตติดตลาดโลก ตอบโจทย์คอซีรีส์ที่มีเวลาน้อย

ละครสั้นหลายเรื่องประสบความสำเร็จในการทำกำไรมหาศาล หนึ่งในนั้นคือเรื่อง “Unparalleled” ซึ่งผลิตโดยบริษัท Fung Culture จากนครซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งทำยอดขายทุบสถิติด้วยรายรับกว่า 100 ล้านหยวน (460 ล้านบาท) หลังออกฉายเพียง 8 วัน





เสน่ห์ของละครสั้นจีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดในประเทศ แต่ขยายไปยังผู้ชมทั่วโลก หลายคนพบว่าการดูละครเหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างมาก ชาวเน็ตบางคนบอกว่าที่จริงตนก็ชอบดูละครอย่างดาราจักรรักลำนำใจ (Love Like the Galaxy) หรือเล่ห์รักวังต้องห้าม (The Story of Yanxi Palace) แต่เนื้อหามันยาวมากเกินไป บ้างก็บอกว่าละครสั้นมักเข้าประเด็นไวกว่าและมีเนื้อหาที่เวิ่นเว้อน้อยกว่า

ละครสั้น หรือไมโครดรามา (Micro drama) ทั่วไปแล้วมักประกอบด้วยคลิปสั้นแนวตั้งความยาวประมาณ 10 กว่านาทีหลายๆ ตอนรวมกัน และสามารถรับชมได้ผ่านหน้าจออุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ละครประเภทนี้ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและเดินเรื่องอย่างรวดเร็ว กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนอกจากนี้ ละครสั้นของจีนยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทั่วโลก เห็นได้จากยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันละครสั้นของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ ผู้ผลิตชาวจีนจึงกำลังมองหาโมเดลการส่งออกละครสั้นแก่บรรดาผู้ชมในทั่วโลกการเติบโตของละครสั้นนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้คนทั่วโลก ในยุคที่ผู้คนมักรับสารเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากขึ้น ละครสั้นเหล่านี้จึงถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างพอดิบพอดี ดังเช่นความเห็นของชาวเน็ตจีนรายหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าตนสามารถดูละครจนจบหลายตอนได้ภายในไม่กี่นาที แม้ว่าจะกำลังทำอย่างอื่นไปด้วยสถิติล่าสุดว่าด้วยการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของจีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เราได้รู้ว่าชาวเน็ตจีนมากกว่าครึ่งล้วนเคยรับชมละครสั้นเฉินปิน ผู้อำนวยการสร้างของบริษัทซีอิ่ง กรุ๊ป (Xiying Group) กล่าวว่าสถานการณ์ที่ผู้คนจะรับชมรายการแบบยาวๆ ได้นั้นมีจำกัด และเนื่องจากจังหวะชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ผู้คนจึงมีเวลาน้อยลงในการนั่งดูละครยาวๆ นาย เฉิน เสริมว่าละครสั้นมักมีกำหนดการการผลิตที่สั้นและใช้งบประมาณไม่สูงนัก ทำให้บรรลุเป้าหมายในเชิงพาณิชย์และสร้างวงจรธุรกิจที่สมบูรณ์ได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้ข้อมูลว่าอาจมีทีมกองถ่ายมากถึง 5 หรือ 6 ทีม ที่ถ่ายทำพร้อมกันในศูนย์ และในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 จำนวนกองถ่ายที่มาทำในพื้นที่สวนเพิ่มขึ้นแตะเกือบ 20 ทีม และทั่วไปแล้วโปรเจกต์ละครหนึ่งเรื่องสามารถถ่ายทำจนเสร็จภายในเวลาราวหนึ่งสัปดาห์ละครสั้นมักได้รับการโปรโมตบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่างเช่น โต่วอิน (Douyin) หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันภาษาจีน และไคว่โส่ว (Kuaishou) โดยทำรายได้จากการชำระเงินของผู้ชมที่คลิกลิงก์เพื่อดูต่อจนจบผู้เล่นหน้าใหม่จำนวนมากที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงแห่เข้าสู่ตลาดละครสั้นในปี 2023 ทำให้มีการขึ้นทะเบียนละครสั้นออนไลน์กับสำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนรวม 557 เรื่อง ซึ่งมากกว่า 2 เท่าของตัวเลขนี้ในปี 2022 กล่าวได้ว่าความนิยมของละครสั้นออนไลน์ได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในยุคที่ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์แบบเก่าไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้เท่าเดิมอีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่า สิ่งที่ภาพยนตร์และรายการทีวีดั้งเดิมสามารถเรียนรู้จากความสำเร็จของละครสั้นได้ คือคุณค่าของการเชื่อมโยงกับผู้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมเสริมว่าผู้ผลิตรายการทีวีและภาพยนตร์จะขายผลิตภัณฑ์ให้แพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะที่ละครสั้นได้รับเงินโดยตรงจากผู้ชม ดังนั้นผู้ผลิตละครสั้นจึงต้องขบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ชมพึงพอใจกลยุทธ์การทำเงิน โดยตอนแรกจะให้ชมฟรีบนโซเชียลมีเดีย แต่ถ้าผู้ชมติดละครแล้วและต้องการติดตามชมจนจบ อย่างเช่น Grandma Moon ซึ่งมีทั้งหมด 64 คลิป ก็ต้องจ่ายเงินเซ็นเซอร์ ทาวเวอร์ (Sensor Tower) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของสหรัฐฯ พบว่ามีแอปละครสั้นของจีนมากกว่า 40 ราย ที่ได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อนับถึงช่วงต้นปี 2024 โดยมียอดดาวน์โหลดเกือบ 55 ล้านครั้ง และมีมูลค่าการซื้อในแอป 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.5 พันล้านบาท)ช่วงปีที่ผ่านมา ยอดดาวน์โหลดแอปอย่างชอร์ต ทีวี (ShortTV) พุ่งสูงขึ้นในการจัดอันดับยอดดาวน์โหลดในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและไทย โดยในเดือนมีนาคม 2024 ชอร์ตทีวีเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในแอปเปิลสโตร์ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ แพลตฟอร์มสตรีมมิงอย่างรีลชอร์ต (ReelShort) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซีรีส์สั้นก็แสดงแนวโน้มที่คล้ายกันด้วยการครองอันดับหนึ่งหลายครั้งในการจัดอันดับของทั้งกูเกิลเพลย์ (Google Play) และแอปสโตร์ (App Store) ของแอปเปิลเป็นที่คาดว่าตลาดต่างประเทศของแอปละครสั้นของจีนจะมีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.85 หมื่นล้าน) ภายในปี 2024 นี้ ซึ่งนิยายออนไลน์ของจีนที่มีฐานผู้อ่านระยะยาวในตลาดต่างประเทศอยู่แต่เดิม จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนดัดแปลงนิยายออนไลน์มาเป็นละครสั้นเพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศกันมากขึ้นช่วงแรกที่ละครสั้นจีนเริ่มเจาะตลาดต่างประเทศ แพลตฟอร์มต่างๆ มักจะนำละครยอดนิยมมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ส่วนมากใช้ได้ดีในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ผู้ชมชาวตะวันตกยังคงชอบดูเรื่องราวและตัวละครที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตน เมื่อมองเห็นถึงจุดนี้ทีมงานผลิตชาวจีนจึงทดลองแปลละครสั้นเป็นภาษาท้องถิ่นมากขึ้น ละครสั้นที่มุ่งขายตลาดต่างประเทศจึงเริ่มถ่ายทำโดยใช้นักแสดงต่างชาติและใช้สถานที่ในต่างประเทศมากขึ้น เพราะถึงแม้ต้นทุนจะสูงขึ้น แต่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นเช่นกัน เช่น เรื่อง Fated to My Forbidden Alpha ของแอปรีลชอร์ตที่ดังเป็นพลุแตกในปี 2023กัวถง นักวิเคราะห์ชาวจีนในแวดวงธุรกิจนี้ ให้ความเห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีย่อมทำให้ละครได้รับความนิยมไปทั่วโลก ขณะที่การมุ่งเน้นไปที่เม็ดเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจบั่นทอนศักยภาพในระยะยาวของอุตสาหกรรมได้ในที่สุด ผลผลิตทางวัฒนธรรมจึงควรส่งเสริมเรื่องราวอันดีและเข้าถึงผู้คน รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมและความรู้สึกของผู้ชมในต่างประเทศด้วยการเติบโตที่รวดเร็วมาก ทางการจีนจึงเข้ามาตรวจสอบ จากปลายปี 2022 ถึงต้นปี 2023 หน่วยงานตรวจสอบลบคลิปเกือบ 1.4 ล้านตอน โดยระบุเหตุผลว่าเป็นเนื้อหาโป๊เปลือย รุนแรง เลือดท่วม เสื่อมโทรมศีลธรรมจีนได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับใหม่สำหรับไมโครดรามา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. ปีนี้ โครงเรื่องเกินจริง ไร้สาระ ไม่มีตรรกะ เช่น เรื่องราวขอทานคนหนึ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีในวันพรุ่งละครสั้นทุกเรื่องจะต้องมีใบอนุญาตการเผยแพร่ หรือหมายเลขอ้างอิงที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ หลายภูมิภาคในจีน เช่น เซี่ยงไฮ้และส่านซี ได้ออกแผนและกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมห่วงโซ่การผลิตละครสั้นอย่างครอบคลุมที่มาข่าว สำนักข่าวซินหัว