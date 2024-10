จำไว้ว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใคร! แม่สั่งสอนลูกชาย หลังลูกเทน้ำใส่เพื่อนเพราะคิดว่าเป็นเรื่องสนุก (มีคลิป)

สาเหตุที่เธอตัดสินใจทำเช่นนี้เป็นเพราะคุณครูได้โทร.มาแจ้งว่าลูกชายของเธอนั้นตั้งใจเทน้ำจากชั้น 3 ของโรงเรียนลงมาใส่เพื่อนร่วมชั้น แถมยังโยนกล่องนมใส่เพื่อนอีกด้วยโดยลูกชายของเธออ้างว่า เห็นเพื่อนกำลังเล่นกันอย่างเมามัน เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกดี ด้านผู้เป็นแม่เมื่อได้ยินดังนั้นก็ตัดสินใจที่จะมอบบทเรียนให้ลูกชาย เพื่อให้ได้สัมผัสถึงรสชาติของการเป็นผู้ถูกกระทำบ้างคลิปวิดีโอจากโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า 6 ล้านครั้ง เผยภาพเด็กชายที่ถูกสั่งให้ยืนใกล้กับหน้าต่างชั้น 2 ของบ้าน ก่อนที่จะถูกผู้เป็นแม่เทน้ำลงมาราดใส่หลายต่อหลายครั้งแม้เด็กชายจะต่อต้าน แต่แม่ก็ไม่สน กระทั่งเด็กชายกรีดร้องออกมา แม่ก็ถามว่า "ทั้งนี้ ผู้เป็นแม่ได้หยุดเทน้ำใส่ลูกชายทันทีที่ลูกของเธอสำนึกผิด“นี่เป็นการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น แม่ไม่ได้ระบายความโกรธ หรือความหงุดหงิด หากแต่เธอสอนลูกอย่างใจเย็นโดยใช้ประสบการณ์และเหตุผล” และ “ไม่มีใครรักเด็กชายเท่ากับแม่ของเขา ที่แม่ทำลงไปก็เพื่อตัวของเด็กชายเอง”ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางรายก็ตั้งคำถามว่า สิ่งที่แม่ทำนั้นรุนแรงเกินไปหรือไม่? โดยแม่ได้ตอบว่าที่มา : China mother wins online applause for pouring water on son after he wilfully wet classmates (SCMP)