หนึ่งในล้าน! แม่ชาวจีนคลอด "ลูกแฝด" จาก "มดลูกแฝด"

อนึ่ง ภาวะมดลูกแฝด พบในผู้หญิงเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น นับเป็นความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์แต่กำเนิด โดยจะมีมดลูก 2 ข้าง มีปากมดลูก และช่องคลอด 2 อัน

โดยช่วงต้นเดือนเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา นางหลี่ได้ให้กำเนิดแฝดชายหญิง ที่โรงพยาบาลซีอานหมายเลข 4 ในมณฑลส่านซี ขณะที่เธอตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนครึ่งสูตินรีแพทย์อาวุโสของโรงพยาบาลกล่าว พร้อมเสริมว่าเนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงที่มีมดลูกแฝดจะไม่รู้ว่าตัวเองมีมดลูกแฝดจนกระทั่งตั้งครรภ์ ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงต่อการแท้งลูก การคลอดก่อนกำหนด ทารกมีปัญหาด้านการเจริญเติบโต หรือภาวะตกเลือดหลังคลอดตามรายงาน นางหลี่เคยตั้งครรภ์มาก่อน ทว่าเธอได้แท้งลูกไปเมื่อมีอายุครรภ์ได้ 27 สัปดาห์ ดังนั้น สำหรับการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ ทางทีมแพทย์จึงทำการวางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะมั่นใจว่าทั้งแม่และลูกจะปลอดภัยโชคดีที่การตั้งครรภ์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและทารกทั้ง 2 ก็เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง โดยแฝดชายมีน้ำหนักถึง 3.3 กิโลกรัม ส่วนแฝดหญิงมีน้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ซึ่งหลังจากคลอดลูกและพักฟื้นได้ 4 วัน นางหลี่ก็ได้ออกจากโรงพยาบาล"ทารกทั้ง 2 ใช้ชีวิตอย่างหรูเลิศในท้องแม่ เพราะแทนที่จะอยู่ร่วมกันแบบแฝดคนอื่นๆ พวกเขากลับใช้ชีวิตแบบแยกกันอยู่" และ "เพื่อนร่วมงานของฉันก็มีมดลูกแฝด เธอแท้งลูกไปแล้ว 3 ครั้งก่อนที่จะมีลูกชาย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย!"ที่มา : One in a million: China woman with 2 uteruses gives birth to a child from each womb (SCMP)