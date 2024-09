บุกตลาดไทย! จีนเปิดเส้นทางรถไฟใหม่ ขนองุ่น 400 ตันขึ้นรถไฟส่งตรงมากรุงเทพฯ

เพื่อให้ขนส่งผ่านรถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็นของซินเจียงดำเนินไปอย่างราบรื่น สำนักงานศุลกากรอูชางจึงให้บริการพิธีการศุลกากรที่รวดเร็ว โดยส่งเสริม "การลงนามในระบบคลาวด์" ในขั้นตอนการตรวจพืชผักและรับใบรับรองด้านสุขอนามัย ตลอดจนจัดตั้งช่องทางด่วนสำหรับการตรวจสอบผักสดและผลไม้ท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารที่เน่าเสียง่าย เพื่อรับรองคุณภาพขององุ่นและบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำนักงานยังประสานงานกับแผนกรถไฟด้านการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เย็น เพื่อให้มั่นใจว่าองุ่นที่ส่งออกจะยังมีความสดใหม่และส่งได้ตรงเวลาโจวข่าย ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ซินเจียง จิ่วติ่ง อกริคัลเจอร์รัล เดเวลอปเมนต์ อินเวสเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (Xinjiang Jiuding Agricultural Development&Investment Group Co., Ltd) เปิดเผยว่า ในอดีตองุ่นสดของซินเจียงส่วนใหญ่จะมีการส่งออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการขนส่งทางถนนเป็นล็อตเล็กๆ หลายๆ ล็อต และมักจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาพถนน ทั้งยังมีค่าขนส่งที่สูงและใช้เวลานาน แต่ในปัจจุบันสามารถส่งออกองุ่นได้มากขึ้นในคราวเดียวด้วยการรวบรวมสินค้าจากแหล่งกำเนิดและการส่งออกผ่านรถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็น จึงส่งได้ในปริมาณมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง ทั้งยังส่งองุ่นเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไวขึ้นหลู่ว์เสวียหนง รองผู้อำนวนการสำนักงานศุลกากรอูชางระบุว่า สำนักงานจะเดินหน้าปรับปรุงระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน สำหรับสินค้าเกษตรในเขตนำร่องการค้าเสรีจีน (ซินเจียง) ต่อไปผ่านวิธีการข้างต้น และจะบูรณาการเข้ากับกลุ่มพันธมิตรของระเบียงการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรเฉพาะถิ่นของซินเจียงสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพบว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจะนำผลไม้เมืองร้อน เช่น กล้วยและทุเรียนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาด้วยในขากลับ จึงมีการบรรทุกสินค้าทั้งขาไปและขากลับ ลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก และสร้างช่องทางการนำเข้า-ส่งออกแบบสองทิศทางแก่ผลไม้ของซินเจียง และผลไม้เมืองร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี 2024 บริการรถไฟขนส่งระเบียงการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ ที่เป็นการร่วมมือกันของซินเจียงและฉงชิ่ง ได้ออกเดินทางจากด่านบกนานาชาติอุรุมชี วิ่งผ่านฉงชิ่ง ก่อนจะส่งสินค้าไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าสายใหม่ให้แก่ซินเจียงอนึ่ง ซินเจียงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชวงศ์แตงที่มีชื่อเสียง เนื่องจากอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งยังมีแสงแดดเพียงพอ และยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีรสหวานและมีคุณภาพสูง เช่น แอปริคอต พีช องุ่น พลัม และแอปเปิล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โจวข่ายเสริมด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมปีนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางโลจิสติกส์แบบเย็นจากอุรุมชีไปยังเมืองอัลมาตีของคาซัคสถาน ทำให้ผักและผลไม้จากจีนถูกส่งถึงผู้บริโภคชาวเอเชียกลางได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยในอนาคตบริษัทจะกำหนดช่วงเวลาเดินรถของบริการโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นอุรุมชี-กรุงเทพฯ ตามความต้องการของตลาด เพื่อขนส่งผลไม้เฉพาะถิ่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่จีนและบรรดาประเทศในเอเชียกลางผ่านเส้นทางหลักทางบกได้มากขึ้นที่มา/แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟบรรทุกองุ่นกำลังเคลื่อนขบวนออกจากด่านบกนานาชาติอุรุมชี วันที่ 24 ก.ย.2024