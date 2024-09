ตูบโกลเด้นทำหญิงตั้งครรภ์ตกใจจนแท้ง ศาลสั่งเจ้าของจ่ายเงินชดเชยเกือบ 5 แสนบาท!

คดีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหาสุนัขไม่ใส่สายจูงในที่สาธารณะ พร้อมคอมเมนต์ เช่น

โดยนางเหยียน ซึ่งประสบภาวะมีบุตรยากได้เข้ารับการทําเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF หลายต่อหลายครั้งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปีที่ผ่านมากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยขณะที่เธอกำลังเดินไปรับพัสดุ จู่ๆ ก็มีเจ้าตูบโกลเด้นวิ่งพุ่งออกมาจากอาคารตรงเข้ามาหาเธอ ทำให้เธอตกใจผงะถอยหลัง จนหลังได้รับบาดเจ็บ แถมยังรู้สึกเจ็บที่เอวและหน้าท้องส่วนล่างตำรวจได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น เหยียนก็ได้เข้าไปแอดมิทในโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะไม่พบการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ในวันรุ่งขึ้นนางเหยียนกล่าว พร้อมเสริมว่าภายหลังนางเหยียนได้ยื่นฟ้องนายหลี่ ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัข โดยระหว่างการพิจารณาคดี นายหลี่ยอมรับว่า ในวันเกิดเหตุสุนัขของเขาไม่ได้จูงสายจูง แต่สุนัขของเขาเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นมิตรและไม่เป็นอันตราย เขายังโบ้ยความผิดไปให้นางเหยียน โดยอ้างว่า นางเหยียนควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ เพราะการตั้งครรภ์ด้วยวิธี IVF นั้นมีความเสี่ยงหากแต่ศาลชี้ว่า การเดินเล่นแถวระแวกบ้านของนางเหยียนนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เกิน 15 สัปดาห์ นอกจากนี้ ตามกฎหมายป้องกันโรคระบาดในสัตว์ของจีน ระบุว่า ในพื้นที่สาธารณะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องจูงสุนัขของตน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) และหากสุนัขทำร้ายใคร เจ้าของก็จะต้องรับผิดชอบสุดท้าย ศาลตัดสินว่า การแท้งบุตรของนางเหยียนเป็นผลมาจากสุนัขของนายหลี่ที่ไม่ใส่สายจูง และสั่งให้นายหลี่จ่ายค่าชดเชยให้นางเหยียน“ฉันตกใจมากที่เจ้าของสุนัขมีท่าทีเพิกเฉยเมื่อเห็นสุนัขของตัวเองโดดใส่ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์” และ “ผู้หญิงที่น่าสงสาร มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะมีลูกอีกครั้ง"ที่มา : China dog owner pays woman US$12,600 after she has miscarriage because animal startled her (SCMP)