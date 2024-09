เจ้าของแฟลตไล่ผู้เช่าออก หลังรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย!

ทว่านายจางกลับไม่คิดเช่นนั้น เขากังวลว่า หากนางหวังเสียชีวิตในแฟลตของเขา ก็จะทำให้มูลค่าแฟลตลดลง โดยอ้างว่าจะลดลงถึง 500,000-1,000,000 หยวน (ประมาณ 2,500,000-5,000,000 บาท) ซึ่งนอกจากนายจางจะไล่พวกเขาแล้ว เขายังจะให้นางหวังและสามีเซ็นสัญญาจ่ายเงินชดเชย หากมูลค่าของแฟลตลดลงอีกด้วย

รายงานระบุว่า นางหวัง ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เลือกที่จะเช่าแฟลตแห่งนี้เพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล โดยนายจาง ผู้เป็นเจ้าของตกลงที่จะให้เช่าแฟลตในราคา 5,500 หยวน (ประมาณ 27,500 บาท) ต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าปกติเนื่องจากนายจาง ต้องการขายแฟลต เขาจึงยอมลดราคา แลกกับเงื่อนไขที่ขอให้นางหวังและสามีคอยเป็นธุระจัดเตรียมแฟลตไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งตามสัญญาทั้งสองจะสามารถอาศัยอยู่ที่แฟลตได้จนถึงกลางเดือน พ.ย.อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา นายจางได้นำประกาศที่ระบุรายละเอียดถึงการขับไล่นางหวัง และสามีออกจากแฟลตมาติดไว้ที่ประตู พร้อมขอให้พวกเขาย้ายออกภายใน 1 สัปดาห์นายจางบอกว่า เขาตัดสินใจไล่ทั้งคู่ออกไป หลังจากที่เข้ามาเยี่ยมชมแฟลตและสังเกตเห็นว่านางหวังไม่มีผม จึงสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและได้รู้ว่านางหวังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้านสามีของนางหวังบอกว่า เขาคิดว่าอาการป่วยของนางหวังเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับข้อตกลงในการเช่าแฟลต เลยไม่ได้แจ้งให้นายจางทราบแน่นอนว่า ทางสองสามีภรรยาไม่ยอมเซ็นสัญญาดังกล่าวและก็ไม่ยอมย้ายออกเช่นกัน พวกเขาจะยอมย้ายออกก็ต่อเมื่อนายจางยอมจ่ายเงินค่าชดเชยสำหรับการยกเลิกสัญญาเช่าให้พวกเขาสุดท้าย ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร และก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้“ทำเกินไปมาก คนไร้มนุษยธรรม!”ที่มา : China landlord tries to evict terminal cancer tenant, fearing death could reduce property value (SCMP)