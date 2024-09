แก้ปัญหาลูกติดจอ! พ่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็น &'อาณาจักรของเล่น&' สำหรับลูกสาว (มีคลิป)

"มังกรตัวใหญ่สีชมพู"





ทั้งนี้ นายจางได้โพสต์คลิปวิดีโอการประดิษฐ์ของเล่นของเขาผ่าน "โต่วอิน" หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 3 ล้านคน

โดยนายจางสังเกตว่า ลูกสาวของเขาใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไป จึงตั้งใจจะสร้างของเล่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของลูกสาวนายจางกล่าวอย่างไรก็ตาม การสร้างและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกสาว นายจางก็ตั้งใจประดิษฐ์ของเล่นไว้มากมาย ตั้งแต่รถไฟของเล่นที่จะสามารถวิ่งวนไปรอบๆ กำแพงห้องรับแขก ประตูห้องที่กลายเป็นเกม Tetris หรือเกมเรียงอิฐบล็อกสุดสนุกจางกล่าวนอกจากนี้ นายจางยังได้นำสวิตช์ไฟที่เสียออก ก่อนที่จะแปลงโฉมให้กลายเป็นบ้านของหนูจากการ์ตูนเรื่องที่พอเปิดประตูเล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับเจอร์รี่ที่นอนหลับอยู่อย่างสบายใจอยู่ด้านใน พร้อมกับไฟดวงเล็กๆส่วนผลงานชิ้นโบว์แดงที่สำคัญของนายจางก็คือโดยเขาได้นำท่อดูดควันยาว 4 เมตร มาสร้างเป็นส่วนลำตัวของมังกร ด้านส่วนหัวของมังกรนั้นทำจากดินเหนียวและกระดาษแข็ง และเพื่อให้มังกรดูสมบูรณ์และสมจริงมากที่สุด นายจางถึงกับนำแผ่นโฟมยาง มาตัดเป็นวงกลมกว่า 3,000 ชิ้น แล้วค่อยๆ มาติดเรียงกันให้กลายเป็นเกล็ดของมังกรลูกสาวของนายจางกล่าวด้วยความตื่นเต้น"เราควรสนับสนุนให้พ่อแม่แบบนี้มีลูกมากขึ้น" "ไม่เพียงแค่อยากให้ลูกของฉันมีพ่อแบบนี้เท่านั้น แต่ฉันอยากได้มังกรด้วย! มันดูน่าสนุกเกินไป ฉันอยากไปเล่นด้วย” และ “ลบคลิปเถอะได้โปรด! จะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูอนุบาลของลูกฉันเห็นและขอให้ทำอะไรแบบนี้ ฉันยังจำครั้งสุดท้ายที่ถูกขอให้สร้างบ้านกระดาษและต้องไปขอให้คนทำบ้านกงเต็กช่วยอยู่เลย"ที่มา : China dad transforms home into toy castle to distract daughter from electronic devices (SCMP)