อาลัย ‘ฉีเส้าเฉียน’ พระเอก &'กระบี่ไร้เทียมทาน&' ด้านคนใกล้ชิดเผยสาเหตุสุดช็อกที่แจ้งข่าวช้าเกือบครึ่งเดือน...

ส่วนสาเหตุที่ทำให้มีการแจ้งข่าวล่าช้าไปเกือบครึ่งเดือนนั้น สืบเนื่องจากหลังจากที่ฉีเส้าเฉียนเสียชีวิต ภรรยาคนที่สามของฉีเส้าเฉียนซึ่งอายุน้อยกว่าประมาณ 30 ปี เกิดหัวใจวายและเสียชีวิตกะทันหันขณะที่กำลังช่วยจัดการเรื่องงานศพของสีเฉ้าเสียน จึงทำให้ไม่มีใครแจ้งข่าว

“You Are the Only Legend in My Life”

ฉีเส้าเฉียน เกิดเมื่อวันที่ 16 ต.ค.1950 ในเขตซินฮุ้ย เมืองเจียงเหมิน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) เขาถือเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 โดยเรื่องที่ทำให้เขาโด่งดังเป็นพลุแตก คือ กระบี่ไร้เทียมทาน ในปี 1979 ของบริษัท RTV ของฮ่องกง ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็น ATV ตลอดเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิง ฉีเส้าเฉียนฝากผลงานการแสดงไว้มากมาย โดยเฉพาะบทบาทพระเอก ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนมารับบทตัวร้ายในภายหลัง

โดย “เถียนฉีเหวิน” ประธานสมาพันธ์ผู้สร้างภาพยนตร์ฮ่องกง ซึ่งรู้จักฉีเส้าเฉียนมานาน ได้เปิดเผยกับสื่อว่า ฉีเส้าเฉียน ในวัย 73 ปี ได้เสียชีวิตด้วยในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม เถียนฉีเหวินแจ้งว่า จะมีการจัดพิธีรำลึกถึงฉีเส้าเฉียนที่เหิงเตี้ยนในสัปดาห์หน้า ขณะที่ “เอริก้า” ลูกสาวของฉีเส้าเฉียนได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่าพร้อมบทเพลงของจางเสวีย ผ่านอินสตราแกรมของเธอ รวมทั้ง ขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใยที่มอบให้ที่มา : กลุ่มสื่อจีนและฮ่องกง