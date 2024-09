สลด! หนุ่มจีนวัย 30 เสียชีวิต หลังทำงานติดกัน 104 วัน ได้หยุดแค่วันเดียว ด้านบริษัทพยายามปัดความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ศาลตัดสินว่า การทำงานติดต่อกัน 104 วันของอาเป่า ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานของจีน ซึ่งกำหนดให้ทำงานสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน เฉลี่ย 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ การที่บริษัทละเมิดกฎดังกล่าวก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของอาเป่าแย่ลง และนำไปสู่การเสียชีวิต บริษัทจึงต้องรับผิดชอบร้อยละ 20 สำหรับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น โดยทางครอบครัวของอาเป่าจะต้องได้รับค่าชดเชยจำนวน 400,000 หยวน (ประมาณ 2,000,000 บาท) รวมถึงค่าชดเชยทางจิตใจจำนวน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)





ตามรายงาน อาเป่าได้เซ็นสัญญาทำงานเป็นช่างทาสีให้บริษัทแห่งหนึ่งในเดือน ก.พ.ของปีที่แล้ว และมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือน ม.ค.ของปีนี้หลังจากเซ็นสัญญา เขาก็ถูกส่งไปทำงานในโครงการที่เมืองโจวซานช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. อาเป่าทำงานทุกวันเป็นเวลากว่า 104 วัน โดยมีวันหยุดเพียง 1 วัน คือ วันที่ 6 เม.ย.วันที่ 25 พ.ค. อาเป่าขอลาเพราะรู้สึกไม่สบาย วัน 28 พ.ค. อาเป่าพยายามฝืนตัวไปทำงาน แต่ก็ทำไม่ไหว จึงขอลาอีกครั้ง ซึ่งในวันเดียวกันนั้นเอง อาการของอาเป่าก็ทรุดหนัก เขาถูกเพื่อนร่วมงานนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าซึ่งเป็นตัวการสำคัญของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สุดท้ายพอระบบทางเดินหายใจล้มเหลว อาเป่าก็จากไปในวันที่ 1 มิ.ย.อย่างไรก็ตาม ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ประกันสังคมกล่าวว่า เนื่องจากเวลาผ่านไปมากกว่า 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่อาเป่าป่วยจนถึงเสียชีวิต ดังนั้น การเสียชีวิตของอาเป่า จึงไม่ถือเป็นการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องจากการทำงานครอบครัวของเขาได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย โดยอ้างว่า บริษัทละเลยความรับผิดชอบ ด้านบริษัทโต้แย้งว่า ปริมาณงานของอาเป่าสามารถจัดการได้ และการทำงานล่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ พวกเขายังเสริมด้วยว่า การเสียชีวิตของอาเป่าเกิดจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว และการขาดการรักษาที่ทันท่วงที เป็นสาเหตุที่ทำให้อาการของเขาแย่ลงภายหลังบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลประชาชนกลางโจวซานก็ยืนยันตามคำตัดสินเดิม"มันเศร้ามากเมื่อต้องเห็นอะไรแบบนี้ การทำงานแบบนี้เป็นการถวายชีวิต เพื่อแลกกับเงินอย่างแท้จริง" "งานทาสีเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพ อายุแค่ 30 เขาก็เสียชีวิตแล้ว แถมครอบครัวก็ใจสลาย ศาลก็ตัดสินให้ได้รับค่าชดเชยเพียง 400,000 หยวน ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ บริษัทยังจะยื่นอุทธรณ์อีก ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจเลย..." และ "ค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎหมายของบริษัทต่างๆ นั้นดูน้อยเกินไป และดูเหมือนว่ากฎหมายแรงงานจะมีไว้เพื่อควบคุมคนงานเท่านั้น"ที่มา : China man, 30, worked 104 days with 1 day off, dies from organ failure, court orders compensation (SCMP)