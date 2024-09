แม่ส่งลูกไปขายอาหารว่างข้างถนน หวังความยากลำบากจะทำให้ลูกกลับมาตั้งใจเรียน ที่ไหนได้ขายดีจนลาออกจากโรงเรียน!

ท้ายที่สุด บทเรียนของนางเติ้งในครั้งนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เชินลาออกจากโรงเรียน





ความจริงแล้ว จุดเริ่มต้นในการขายอาหารว่างของเชินเกิดจากนางเติ้ง ผู้เป็นแม่ที่เคยเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดอยู่ริมถนน ในมณฑลเจ้อเจียงกว่า 3 ปีนางเติ้งต้องการมอบบทเรียนและดัดนิสัยลูกชาย หลังเกรดเฉลี่ยตกลงเรื่อยๆ จึงอยากให้ลูกได้เรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงและรู้จักความยากลำบากในชีวิต จะได้เป็นแรงผลักดันให้หันกลับไปตั้งใจเรียนเนื่องจากเชินคิดว่าการเรียนไม่สำคัญและไม่มีความหมาย จึงไม่สนใจและไม่อยากที่จะไปโรงเรียนนางเติ้ง กล่าวภายใต้คำแนะนำของผู้เป็นแม่ เชินได้ใช้จักรยานไฟฟ้าดัดแปลงมาตั้งเป็นร้านขายอาหารว่าง ซึ่งสิ่งที่ทำให้นางเติ้งประหลาดใจ คือ เชินนั้นตั้งใจ ขยันและลงมือสร้างธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองอย่างรวดเร็วโดยเชินจะตื่นเช้า เพื่อมาเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่ 9 โมง เขาจะต้องขี่จักรยานไฟฟ้ากว่า 13 กม. เพื่อไปตั้งร้านในช่วง 4 โมงเย็น และขายไปตลอดคืน ก่อนที่จะกลับบ้านในช่วงตี 3นางเติ้ง กล่าวนางเติ้งกล่าว พร้อมเสริมว่า ถ้าลูกชายของเธอไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ใจต้องการก็คงจะไม่มีความสุข ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอ คือ การเห็นลูกมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข หน้าที่ของเธอก็แค่คอยชี้แนะไม่ให้เขาทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็แค่นั้น"โรงเรียนไม่ใช่เส้นทางเดียวในชีวิต หากไม่สนใจในทางนี้ การเรียนรู้ทักษะเพื่อหาเลี้ยงชีพก็เป็นทางเลือกที่มีค่าเช่นกัน" และ "นางเติ้งนั้นเคารพความคิดของลูกชาย และไม่บังคับให้เขาเรียนหนังสือ"ทั้งนี้ เป้าหมายในการทำธุรกิจของเชินในปัจจุบัน คือ การหารายได้เพื่อไปซื้อรถสามล้อไฟฟ้า